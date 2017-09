Érdekes újdonságok a FIFA 18 játékmeneténben

Kevesebb, mint egy hónapot kell várni a Fifa sorozat legújabb részének megjelenésére, épp ezért az EA elérkezettnek látta az időt, hogy lerántsa a leplet a 17-ben debütált Karriermód elemeiről és újdonságairól. A legtöbb fejlesztést a játékosok átigazolásának rendszere kapta.

A tavalyi kiadásban be kellett adni egy kérelmet, majd meg kellett várni a visszaigazoló e-mail megérkezését, hogy meg lehessen szerezni a kiszemelt futballjátékost. A Fifa 18-ban már valós időben zajlik a tárgyalás egy interaktív átvezető videóban. Ez úgy fog kinézni, hogy a futballistát eladni szándékozó klub képviselőjével kell alkudozni az átigazolás áráról, illetve lesz még egy jelenet, ahol a futballsztár ügynökével megy az egyezkedés a személyes kikötésekről.

Miután az üzlet megköttetett, és mind a klub képviselője, mind a sztár ügynöke is maradéktalanul boldogság, jön egy harmadik, TV-s hírhez hasonlító videoklip, ahol a frissen átigazolt játékos, vagy maga a menedzser, sajtótájékoztatót tart. Ezek a jelenetek akkor is lepörögnek, ha egy futballista megszerezte a „Hónap Játékosa" díjat.

Az edzés némi újításban részesült; tizenöt új képzettséggel bővült a játékosok palettája.

Ezek közül szabadon lehet válogatni futballistákként. Edzésterveket lehet elkészíteni, melyek külön játékosokra, vagy játékosok egy csoportjára szabható. Az EA azt állította, hogy az új edzésprogramok sokat fognak segíteni a fiatal, még csiszolatlan futballisták fejlődésében, illetve a sérült játékosok rehabilitálásban is.

A Fifa 18 Karriermódjának javítása a játék teljes egészére ki fog hatni. A futballmérkőzések sokkal valósághűbbek, a légkör változatosabb, és a játékstílusok is hitelesebbek lesznek. Ezen újítások többsége a Fifa 18 Frostbite Engine grafikus motorján pörög, legfőképp a tárgyalós interaktív videók. Épp ezért nem lehet még tudni, hogy a módosítások a játék Nintendo Switch verziójára is átkerülnek-e, mivel az a típus nem a Frostbite segítségével megy. Az Ultimate Team opció viszint biztosan elérhető lesz a Nintendo verzióban is, bár nem száz százalékos formában.

Az EA előző hónapban harangozta be az Ultimate Team részleteit. A népszerű többjátékos mód idén egy Stories elemmel bővül, ahol klasszikus futballsztárok kapnak összesen három ritka kártyát karrierjük során.

A Fifa 18 tavaly júniusban lett bejelentve, és idén jelenik meg PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch és természetesen PC platformokra, szeptember 29-én.Azon játékosok, akik előre megrendelték a Ronaldo, vagy az Icon Edition-t, három nappal korábban játszhatnak. Azok, akiknek EA Access vagy Origin Access tagságuk van, szeptember 21-n egy tíz órás próbajátékra kapnak lehetőséget.

