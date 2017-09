Ezekre az Xperia modellekre jön az Android 8.0

A legtöbb 2016-os mobil megkapja a legújabb rendszert.

Az androidos telefonok tervezésének megkezdésekor a Sony enyhén szólva is hadilábon állt az operációs rendszerrel: jó ideig még a drága készülékeit is csak elavult verzióval tudta piacra dobni, után pedig nagyon hosszú ideig tartott, mire sikerült kiadni azokra egy frissebb (de addigra már megint elavult) kiadást.

A helyzet már régen megváltozott, a Sony általában képes ha nem is a legújabb, de elég új verzióval kiadni a mobiljait, sőt: a napokban bejelentett Xperia XZ1 és XZ1 Compact telefonjai már Android 8.0-val kerülnek majd piacra a következő hetekben.

A gyártó most szokatlan gyorsasággal azt is elárulta, hogy melyik már piacra dobott eszközeire adja ki utólag az Oreo kódnevű Androidot, bár annyira nem voltak bátrak a illetékesek, hogy várható megjelenési dátumokkal is dobálózzanak.

Az Android 8.0-ra frissülő Sony Xperia modellek:

Xperia X

Xperia X Performance

Xperia XZ

Xperia X Compact

Xperia XZ Premium

Xperia XZs

Xperia XA1

Xperia XA1 Ultra

Xperia XA1 Plus

Xperia Touch

