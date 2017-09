Jön az egeres és billentyűzetes játék az Xbox One-ra

A fejlesztőknek külön kell majd támogatniuk az új vezérlőeszközöket.

A Microsoft nagy meglepetésre tavaly bejelentette, hogy szívesen összeköti bármely érdeklődő riválisának számítógépes hálózatát az Xbox konzolhoz tartozó online szolgáltatással, hogy az Xbox One-t használó játékosok együtt játszhassanak a más platformokat használó gamerekkel. A PC és az Xbox platformok között már meg is valósult ez az átjárhatóság, az ünnepi szezon környékén pedig a Nintendo is felugrik a vonatra a Switch-csel. Már csak a Sony nem hajlandó összeereszteni a PlayStation 4-et nyúzókat a más platformokon játszó gamerekkel.

A Microsoft ezzel nem fejezte be a tabudöntögetést. A vállalat már az Xbox One megjelenése óta fontolgatta, hogy a szokásos gamepad mellett opcionálisan billentyűzettel és egérrel is irányíthatóvá teszi a konzolra készült játékokat. A Pax West játékkiáltáson most Mike Ybarra, az Xbox üzletág alelnöke megerősítette, hogy a belátható jövőben tényleg elérhetővé válik ez a lehetőség, bár a játékfejlesztőknek külön támogatniuk kell majd.

Ybarra természetesen hozzátette, hogy nem szeretnék, amennyiben egyes játékokban az egeret és billentyűzetet használók unfair előnyben részesülnének, elsősorban a FPS-ek multiplayer módjaira célzott.

Ennek érdekében oktatást nyújtanak majd a fejlesztőknek az új beviteli eszközök megfelelő implementációja kapcsán, de végső soron a fejlesztőkön múlik, hogy miként támogatják a PC-s játékosok által preferált beviteli eszközöket.

Az egyensúlyozási probléma megoldása érdekében például előfordulhat, hogy nem játszhatnak majd együtt a gamepadesek és az egerészők, bár a játékosbázis kettéosztása nem tűnik túl jó ötletnek. Persze úgy is dönthetnek majd a fejlesztők, hogy multiban csak gamepaddel engedik játszani a gamereket, ez életszerűbb megoldásnak tűnik.

