Újabb mobilokon lesz HDR-ben nézhető a Netflix

Három hamarosan piacra kerülő telefon is kompatibilis a funkcióval.

Az idei évtől kezdve televíziók mellett már mobilon is nézhetőek a Netflix kínálatában lévő HDR-es tartalmak. Persze egyelőre kevés HDR-es mozgóképet kínál a videostreamelő szolgáltatás, ám mivel megfelelő kijelző is kell a videók megtekintéséhez, így egyelőre keveseknek okozott bosszúságot, hogy nem képesek kihasználni a csodatévéjük vagy prémium mobiljuk HDR-es képességeit.

Mobilon különösen igaz volt a helyzet, ugyanis egészen eddig csak az LG G6 és Sony Xperia XZ Premium voltak képesek megjeleníteni a HDR-ben a netflixes videókat. Most csendben megváltozott a helyzet, három az elkövetkező hetekben piacra kerülő telefonnal is kompatibilissé vált a funkció: az LG V30, a Samsung Galaxy Note 8, a továbbá a Sony Xperia XZ1 készülékek vásárlói is élvezhetik majd a magas dinamikatartományú videómegjelenítés előnyeit.

