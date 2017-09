Egy csúcsmobil árába kerül a Sony zenelejátszója

Specifikusan audiofileknek készült a felső kategóriás Walkman.

Rengeteg terméket mutatott be a héten befejeződő IFA 2017 kiállításon a Sony, a legérdekesebb újdonságokról már beszámoltunk. Az egyik kimaradt kütyü a legújabb Walkman hordozható zenelejátszó, a terméket a felettébb vastag pénztárcával megáldott audiofileknek szánja a vállalat, abszolút prémium hangminőséget biztosít.

A Sony Walkman NW-ZX300 modellbe a legjobb minőségű hangchip, digitális-analóg átalakító (DAC), és erősítő került. Képes akár 32 bites és 384 kHz-es zenéket is lejátszani, fejhallgató a szokásos audio Jack mellett Bluetooth segítségével is csatlakoztatható az eszközhöz. Hozzá lehet kapcsolni egy okostelefonhoz vagy számítógépes rendszerhez is, ilyenkor a digitális zenék esetében a Walkman végzi el az analóggá konvertálást és az erősítést. Ebben a módban a fejhallgatót persze a Walkmanhez kell csatlakoztatni.

A termék érintőkijelzős kezelést, 30 órányi akkumulátoros üzemidőt, és 64 gigabájtnyi bővíthető háttértárat kínál. Az Egyesült Királyságban jelenleg 600 fontért, azaz olyan 200 ezer forintért rendelhető elő.

