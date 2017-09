Mario nem vízvezeték szerelő többé

Úgy tűnik, hogy mindenki kedvenc olasz vízvezeték szerelője megunta a szakmát, és inkább más irányban képzeli el a jövőjét.

Minden idők legnépszerűbb videojáték-főhőséről valószínűleg mindenki tudja, hogy a hivatalos foglalkozása vízvezeték szerelő. Elvégre jelentős időt töltött el a Super Mario-játékokban azzak, hogy csatornákba ereszkedik le, és ott dolgokat csinál - oké, vízvezetéket éppen nem kellett szerelnünk, de Mario annyira otthonosan mozgott ebben a közegben, hogy feltételezhettük róla, hogy amikor épp nem hercegnőket ment meg, akkor ez lehet a polgári foglalkozása.

Úgy tűnik azonban, hogy Mario az utóbbi években egyre elfoglaltabbá vált, a Nintendo számos játékában szerepel, manapság pedig már szinte a csatornák közelébe sem megy. Ezért a japán vállalat frissítette Mario hivatalos bemutatkozó leírását a következőre:

Mario egy igazi sportemberként bármiben részt vesz, ami menő, legyen szó teniszről, baseballról, fociról vagy autóversenyzésről. Az viszont tény, hogy régebben látszólag vízvezeték szerelőként is dolgozott... Érdekes egyébként, hogy Mario eredetileg nem vízvezeték szerelő volt, sőt, nem is Mariónak hívták. A karakter 1981-ben mutatkozott be először Jumpman néven a Donkey Kongban, és mivel a játék helyszínéül egy építkezést választottak, ekkor még jobban illeszkedett hozzá az ács szakma.

Ezt követően 1982-ben kapta meg a Mario nevet a Donkey Kong Juniorban, ami abból a szempontból kifejezetten érdekes, hogy ez az egyetlen játék, ahol a karakter ellenségként tűnt fel. Ezt aztán gyorsan el is felejtették, és Mario már a testvére, Luigi oldalán tért vissza az 1983-as Mario Bros.-ban, mint olasz származású amerikai vízvezeték szerelő, hogy megmentsék New Yorkot a csatornából támadó lényektől.

