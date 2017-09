Egyben humoros és tanulságos a Deleted Wiki Titles twittercsatorna.

Valószínűleg sokakban felmerült már az ötlet, hogy esetleg hozzájárulhatnának saját anyagok írásával, vagy idegen nyelvű szócikkek fordításával a Wikipedia bővítéséhez. Az előbbi út választása esetén a legalapvetőbb kérdés a témaválasztás: ugyan a Wikipedián elméletileg bármilyen ismeretterjesztő, vagy közérdelődésre számot tartó témában lehet értekezni, de azért jó dolog példákon keresztül látni, hogy mit és milyen formában nem érdemes erőltetni a portálon.

Az angol nyelvet ismerő, wikipediás hozzájárulásban gondolkodóknak most ajánlhatunk egy igazán remek forrást a helytelen témaválasztás megértéséhez: a Deleted Wiki Titles twittercsatornára (via The Verge) minden órában kikerül egy törölt szócikk címe.

Alapvetően automatizált módon működik, egy bot küldözgeti ki a címeket, de a Twitter-fiókot üzemeltető személy időnként a könnyebb érthetőség kedvéért kommentárt is fűz azokhoz.

Ízelítőül íme a TOP 15 kedvenc törölt szócikkünk az elmúlt napokból:

(Kategória) Fura hírek

Élő vagy halott személyek

Gatya nélküli november

Miért nem keresztezheted a lábaidat a templomban

(Kategória) Bajszot igénylő Wikipedia-szócikkek

Extrém könyvelés

Gnómológia

Kakitündér

Híres embereket megcsípett medúzák listája

A legnagyobb fokú csábítás oszcilláló pingvinje

Atléták, akik rosszindulatúan ráléptek más atléták lábára

Cselló által okozott halálesetek listája

Rendszeresen spandexet viselő hírességek listája

Backspace nélküli péntek

Fokhagymát evő férfiak Manhattenben

