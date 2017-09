Apple okosórával csalhatott a sportklub

Az ellenfél edzőjének taktikai utasításait lophatta egy ideje Boston Red Sox.

A hazánkban népszerű labdajátékokkal ellentétben az Egyesült Államok egyik nemzeti sportjának számító baseball körökre osztott felépítésű, folyamatos akció helyett kis leállások tagolják a játék menetét. Éppen ezért is komoly szerep jut benne a taktikának, például a labdát dobó játékosoknak „titkos" kézjelekkel kommunikálják az edzők, hogy milyen típusú dobással próbálják kicselezni a másik csapat elkapó játékosát.

Ennek köszönhetően a sportban mindig is jelen volt az ipari kémkedés: a csapatok folyamatosan, és jobb esetben szabályszerű módon próbálják kitanulni az ellenfél edzőjének kézjeleit.

Most komoly botrány tört ki, ugyanis a New York Yankees vezetője azzal fordult (via Ars Technica) a profi ligához, hogy a Boston Red Sox egy ideje a szabályok által tiltott módon lopja a taktikai információkat. A videós bizonyítékkal illusztrált vád szerint a csapat egyik segédedzője folyamatosan figyeli az ellenfél edzőjének a kézjeleit, majd Apple Watch okosóra segítségével feltűnésmentesen továbbítja az információkat a saját játékosoknak.

A Red Sox váddal válaszolt a vádaskodásra, állítása szerint a New York Yankees saját tévéstábja is szabálysértően kémkedik a rivális csapatok után, az egyik kamerát exkluzívan a kézjelek figyelésére használja.

