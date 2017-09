Idő helyett tartózkodási helyet mutat az Eta Clock

A folyamatosan aggódó háziasszonyoknak talán jól jöhet a fura kütyü.

Akadnak bőven furcsa termékek a Kickstarteren, azonban az Eta Clock nevű kütyüt (via The Verge) elég nehéz bárhova is besorolni. A leírása alapján a termék a kapcsolattartás új módját kínálja: leginkább egy minimáldizájnos asztali órára emlékeztet, azonban a mutatói az idő helyett a családtagok fizikai tartózkodási helyét mutatják.

A használatához a családtagoknak telepíteniük kell egy mobilos alkalmazást, majd a tipikus tartózkodási helyeiket hozzá kell rendelniük az óra számlapján lévő egyik ikonhoz. Ezután ha belépnek az adott ikonhoz társított területre (például beérnek az iskolába, vagy a munkahelyre), akkor a mobilapp leadja a drótot az Eta Clocknak, az pedig a megfelelő ikonra mutat a „számlapon". A mutatók színesek, így könnyű megkülönböztetni a követett személyeket.

Az alkotók szerint majdhogynem művészeti projektről van szó, így már meg sem lepődtünk azon, hogy a csendben kémkedős... nemórát 500 dollárért (potom 129 ezer forintért) kívánják majd árusítani, már ha sikerül összeszedniük a remélt 30 ezer dollárt a Kickstarteren. Az eszközre vágyó előrendelők persze olcsóbban, 350 dollárért (90 ezer forintért) is szerezhetnek maguknak egyet.

