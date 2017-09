Ingyen PC játékot osztogat az EA

Ezúttal egy akció-platformert kaparinthatnak meg az érdeklődők.

A vállalatról kialakult kép javítása, továbbá a Steammel rivális Origin digitális játékbolt reklámozása érdekében az Electronic Arts már nagyon régóta osztogat ingyen játékokat a PC-s játékosoknak. Az On The House program keretében igényelhető címek ténylegesen ingyenesek, és „örökre" hozzáadódnak a gamerek játékkönyvtáraihoz.

Ma frissült az On The House programban kínálata, a gamerek mostantól határozatlan ideig a Steamworld Diget szerezhetik be ingyen az EA jóvoltából. Jó eséllyel azért esett erre a játékra a választás, mert körülbelül két hét múlva jelenik meg a második része; az első rész ingyen osztogatása könnyen busásan megtérülő befektetésnek bizonyulhat.

Mindez végső soron lényegtelen a játékosok számára, főként mivel az alapesetben 9,99 euróba kerülő Steamworld Dig a sajtótól és a játékosoktól is pozitív kritikákat kapott. Az akció-platformer vizuálisan és tematikusan a steampunk és a western műfajokból merítkezik, a játékmenetét tekintve pedig elsősorban a Metroidvaniára emlékeztet, némi Boulder Dash-es beütéssel.

