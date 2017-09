Felülvizsgálja a kormány az ország kiberbiztonsági stratégiáját, megfogalmazza a szükséges intézkedéseket, a biztonságot szolgáló uniós szabályokat pedig jogharmonizációs eljárásokat követően átveszi a következő egy évben - mondta Deutsch Tamás, a Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos csütörtökön Budapesten, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. konferenciáján.

Deutsch Tamás az etikus hekkelésről szóló rendezvényen közölte: szükség van a személyes adatokat kezelő állami intézmények, önkormányzatok, szolgáltatók biztonságát szabályozó előírások kimunkálására, az IT-biztonságot erősítő képzésekre és továbbképzésekre, beruházási támogatásokra is. Hozzátette, hogy a pedagógusok módszertani képzésében internetbiztonsággal kapcsolatos tananyag is helyet kap.

Elmondta még, hogy nagyon fontos ezen a területen az oktatás kérdése, mert a felhasználók nagy többsége jelenleg úgy érezheti, hogy a biztonságra nem, vagy csak kevés ráhatással bír. A felhasználók ugyanis azt gondolják, hogy amennyiben megveszik, vagy megszerzik a legújabb vírusírtó csomagot, akkor ők már mindent megtettek annak érdekében, hogy elkerüljék az esetleges támadásokat.

Ez azonban olyan tévedés, mintha egy autótulajdonos azt gondolná, hogy ha becsatolta a biztonsági övet, akkor már arra és olyan sebességgel száguldozhat, amerre és ahogyan csak akar.

Egyértelmű, hogy a biztonságos autóvezetéshez rengeteg szabályt kell ismerni és nagyon sok, dinamikusan változó környezeti tényezőre kell folyamatosan figyelni. A digitális jelenlét pontosan ilyen. Egy érdekes adat például, hogy

2016-ban több, mint másfél milliárd felhasználó ellen kíséreltek meg rosszindulató inline támadást. Ez világháló összes felhasználójának több, mint a fele.

Márton Péter, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója a konferencián kiemelte, hogy a veszélyek növekedésével a biztonság iránti igény is egyre erősebb. Hangsúlyozta, hogy a számítógépes bűnözés hosszú távú hatásait nehéz megbecsülni, de árbevétele már most meghaladja a drogkereskedelmét, emellett évente 300 millió felhasználó adataival élnek vissza.

A valódi határokkal nem rendelkező virtuális tér szabályozása globális problémát jelent, ennek megoldásában pedig szükség lehet az etikus hekkerek munkájára is - tette hozzá.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!