Hazudik a felhasználók számáról a Facebook?

Az utóbbi hónapokban számos partner elemző panaszkodott arra, hogy a Facebook hirdetési platformja nem éppen a valóságnak megfelelő potencális közönséget mutat, vagy más módon téved, ez pedig befolyással lehet a közösségi oldalon leközölt hirdetések hatékonyságára. De honnan került elő a semmiből néhány tízmillió ember?

Ahogy a hirdetési piacból egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a Facebook, úgy válik egyre fontosabbá, hogy a hirdető pontosan láthassa, hogy az elköltött pénzéért cserébe pontosan mennyi és milyen összetételű felhasználóhoz juthat el. És ugyan láthatóan a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy az Ad Manager a lehető legpontosabban tájékoztassa erről az ügyfelet, úgy látszik, hogy homokszemek azért kerültek a gépezetbe.

Brian Wieser, a Pivotal Research kutatója az elsők között fedezett fel nagy különbséget az Ad Manager által közölt adatok és a valóság között, egészen pontosan a hirdetések szempontjából legfontosabb életkori kategóriákban. A Facebook azt állítja, hogy a 18-24 éves korosztályon belül 41 milliós potenciális közönséget, míg a 25-34 éves korosztályban 60 milliós potenciális közönséget tud elérni.

Wieser ezt összehasonlította az Egyesült Államok népszámlálási adataival, és mondhatjuk, hogy elég komoly eltéréseket talált. A hivatalos adatok szerint ugyanis az országban 31 millió 18-24 éves, valamint 45 millió 25-34 éves él, vagyis az előbbi esetben 10 millióval, az utóbbiban pedig 15 millióval becsül túl a Facebook hirdetési platformja.

És ez az egész nem csak az Egyesült Államokra igaz. Az AdNews éppen a napokban végzett egy hasonló felmérést Ausztráliában, és arra jutott, hogy a Facebook körülbelül 1,7 millióval becsüli túl az elérhető 15-40 éves potenciális közönség számát. Ez pedig majdnem annyi, mint az ország negyedik legnagyobb városának, Perth-nek a lakossága.

Mi állhat a háttérben?

Az persze valószínűtlen, hogy a Facebook direkt ekkora mértékben csalna, és megpróbálná befolyásolni a lehetséges hirdetőket, így inkább számos, néhol egyszerűbb, néhol kicsit komplexebb tényező miatt jöhetnek össze ekkora eltérések az Ad Manager által közölt adatok és a valóság között.

Az egyik alapvető dolog, hogy a Facebook számításai és a népszámlálási adatok nem feltétlenül vethetők össze. Míg az előbbi nyilvánvalóan az adott országban élő lakosságot jegyzi, addig a Facebook mindenkihez igyekszik eljuttatni a hirdetést, aki akkor éppen az adott területen tartózkodik, és megfelel a követelményeknek. Persze ez még mindig nem teljes magyarázat hiszen az AdNews rámutat, statisztikailag valószínűtlen, hogy egy 24 milliós országban további 1,7 millió 15-40 éves rövidtávú látogató legyen jelen.

Viszonylag kézenfekvő magyarázatnak tűnik, hogy sokan egész egyszerűen hazudnak a korukról, vagy azért, hogy egyáltalán regisztrálhassanak a Facebookra, vagy hogy a lakóhelyüknek megfelelő (18 év, 21 év) felnőtt korúnak füllentsék magukat. Jellemző, hogy a fiatalabb felhasználók néha szeretnének kicsit idősebbnek mutatkozni, míg az idősebbek fiatalítani szeretnék magukat néhány évvel.

Ezen kívül figyelembe kell venni azt is, hogy sokan több felhasználói fiókot készítenek, sokszor akár más néven is, ilyen-olyan indokból. Továbbá szintén nem egyedi az sem, hogy a felhasználók a saját kutyájuknak, macskájuknak, egyéb háziállatuknak készítenek profilt, és rendszeresen posztolnak is rájuk, a Facebook pedig ezekről nyilván nem tudja megmondani, hogy nem emberek.

Végül pedig be kell számolni az adott országban illegálisan tartózkodó, a hivatalos cenzusokban nem megmutatkozó, de Facebookot azért adott esetben használó tömeget is.

Szó szerinti hibák is becsúsznak

Nem csak a potenciálisan elérhető közönség esetében, de néha az egyszerű átklikkelések számában is tévedett a Facebook az utóbbi időben, ezek többsége azonban egyszerű programhiba következtében állt elő.

Leugótbb például akkor, amikor a felhasználók mobilos böngészőből nyitották meg a Facebookot (tehát nem az az appból, vagy PC-s böngészőből), és belebotlottak egy olyan hirdetésbe, amely egy blokkon belül több képet tartalmazott - valószínűleg mindenki találkozott már ezekkel, ilyenkor oldalra húzhatjuk a képeket, hogy megnézhessük a továbbiakat. Ezeket ki is lehet nagyítani egy gombnyomással, és a Facebook hibásan ezt is hozzászámolta a hirdető weboldalára érkezett kattintásokhoz. A monitorozott időszakban ez egyébként a klikkelések 0,04%-át érintette.

Meg kell hagyni, hogy habár a piaci szereplők nem kedvelik éppen az ilyen jellegű bizonytalanságokat, azt a legtöbbel elismerték, hogy a Facebook minden érintettel aktívan kommunikált, igyekezett megoldani a problémákat, ráadásul még egy blogot is indítitt az ilyen jellegű hibák feltárására és részletezésére. Ezen kívül ahol kellett, ott a közösségi oldal megtérítette az eltérésekből akadó pénzkiesést.

Elemzők és partnerek szerint ezzel együtt még mindig több átláthatóságra és pontosabb becslésekre lenne szükség a Facebook hirdetési platformján, annak ellenére is, hogy egyébként a vállalat láthatóan megteszi, amit tud. Több mint húsz külsős, méréssel foglalkozó partnerrel áll szerződésben, és folyamatosan független auditot kér a Meda Rating Council nevű iparági szervezettől is.

