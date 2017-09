Bemutatta a világ legolcsóbb 4K projektorát a Sony

Most már csak 5000 dollárt kell kifizetni egy „igazi" Ultra HD kivetítőért.

Ugyan a 4K felbontást kínáló tévék és monitorok továbbra sem nevezhetőek olcsónak, de azért határozottan elkezdtek elérhetőbbé válni a nagyközönség számára, nem csak a felső tízezer privilégiumát képezik. A projektorok terén továbbra is egészen más a helyzet: a natív 4K felbontás luxuskategória, a Sony tavaly még 15 ezer dollárt kért egy ilyen kivetítőért.

Lassan ezen a piacon is változik a helyzet, a CEDIA 2017 kiállításon bemutatott Sony VPL-VW285ES az „igazi" 4K felbontás ellenére csupán 5000 dollárért, azaz olyan 1,27 millió forintért is elvihető. Ez továbbra is nagyon sok pénz, de mégis jelentős előrelépés ahhoz képest, hogy a cégnél tavaly még háromszor ennyi volt a beugró a natívan 4K-s projektorok világába.

Az új termék maximum 200 hüvelykes átlójú kép vetítésére képes, a HDR technológiát is támogatja, 1500 lumen a maximum fényereje. A komoly fényerőnek köszönhetően a projektoron való filmezéskor, tévézéskor, vagy játékkor nem kell elsötétíteni a szobát, normál nappali fénykörülmények mellett is korrekt lesz a kivetített kép láthatósága.

