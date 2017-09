Nem lesz ujjlenyomat-olvasó az iPhone 8-ban?

Állítólag a kijelző alá szerették volna betenni a mérnökök, de kifutottak az időből.

Már csak napok vannak hátra a következő generációs Apple iPhone mobilok bemutatásáig, jövő hét kedd este válnak hivatalossá a készülékek. A teljesen újratervezett iPhone 8 (egyes források szerint iPhone X lesz a neve, reflektálva a mobilcsalád idei 10. születésnapjára) kapcsán az egyik legnagyobb talány, hogy hova tette az Apple a Touch ID ujjlenyomat-olvasót.

A The Wall Street Journal forrása (via The Verge) szerint nagyon egyszerű a válasz:

sehova.

Az informátor értesülései alapján a vállalat mérnökei eredetileg az érintőkijelző alá szerették volna betenni a szenzort, azonban problémáik akadtak a működésével. Csak hogy felkerüljön a pont az i-re, az OLED kijelzők körül is gyártási nehézség támadtak, a kettő kombinálva pedig az ujjlenyomat-olvasó mellőzésére kényszerítette a tervezőket. A beszámoló szerint a Touch ID helyett a vadiúj arcfelismeréses rendszert kell majd használniuk a biometrikus azonosításra voksoló mobilozóknak.

További érdekesség, hogy a források szerint egy darabig elég nehezen lehet majd beszerezni az új iPhone csúcsmodellt, egyes alkatrészekből ugyanis hiány lesz, így nem tud majd eleget gyártatni az Apple.

