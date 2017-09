Haldoklik az Apple online alkalmazásboltja

Ha nem sikerül bejelentkeznie Apple mobil eszközén az App Store-ba, nem biztos, hogy önnél van a hiba.

Több olvasónk is jelezte már, hogy akadozik az Apple alkalmazásboltja. Van, aki csak új appokat nem tud letölteni, és van, aki tulajdonképpen semmit nem tud elérni az App Store-ban, sőt, még belépni sem tud.

Szerkesztőségünk több tagjánál is akadozni kezdett tegnap az iPhone-okon és iPadeken elérhető App Store, de a legtöbben azt hitték, a készülékük – vagy ők maguk – okozták a hibát. De nem. Előfordul, hogy minden rendesen működik, de olyan sok hibát tapasztaltunk, hogy szinte biztos, hogy az Apple lesz a forrás.

Úgy tűnik, hogy az újbóli iCloud-bejelentkezés a felhasználók egy részénél megoldja ezt a problémát, de sajnos nem mindenkinél. Várjuk az Apple részéről is a hiba megerősítését, vagy javítását, megírjuk, ha valamelyik megjött.

Az újbóli bejelentkezés a Beállítások iTunes & App Store pontjában, az Apple ID-nál lehetséges.

