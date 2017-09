Kemény kommentárral indít az új South Park játék

Már a nehézségi szint kiválasztásánál botrányt kavar a The Fractured But Whole.

A South Park minden idők egyik legsikeresebb rajzfilmsorozata. Szabadszájú, politikailag inkorrekt, bárkit és bármit kőkeményen kifigurázni merő szériáról van szó, ezek a jellemzők pedig egyedülállóvá teszik a mai világban. Ennek ellenére bőrszíntől, származástól, vallástól, vagy éppen anyagi háttértől függetlenül rendkívül széles tömegeket képes megszólítani anélkül, hogy bárkinek is túlságosan belelépne a lelki világába. A South Parkra nehéz haragudni, hiszen a maga módján realisztikusan mutatja be a világot, és nem sulykol politikai nézeteket, sőt: előbb-utóbb mindenki megkapja a magáét a készítőktől.

Éppen ezért is voltak nagyon elégedettek a 2014-ben megjelent South Park: The Stick of Truth videojátékkal a rajongók: gyakorlatilag egy rendkívül interaktív South Park epizód, minden aspektusát tekintve hű a sorozathoz.

A rajongók nagy örömére idén október 17-én elérhetővé válik a The Stick of Truth „utódja", a South Park: The Fractured But Whole. Az eddigi információk alapján minden tekintetben lepipálhatja majd az elődjét, most pedig kiderült, hogy a politikai korrektséget már a karakterkészítő képernyőn lehúzza a vécén.

A fenti játékmenetes videón 5:40 környékén éri a meglepetés az Eurogamer munkatársait: minél nehezebb a nehézségi fokozat, annál sötétebb a játékos bőrének a színe. A legkönnyebb fokozaton fehér a karakter, míg a legnehezebb fokozaton fekete.

Nyugi, ez a harcot nem fogja megnehezíteni, csak az életed minden egyéb aspektusát

– kommentálja Cartman a helyzetet.

Az Ubisoft megerősítette, hogy a nehézségi fokozat a játékban kapott pénz mennyiségére, továbbá a karaktert érő kommentárokra van hatással.

