Kóbor kutyák felügyelhetnék Bangkok utcáit

Az ötlet szerint kamerás okosmellénnyel járőrözhetnének az ebek.

Sejthetően Tájföld fővárosának is megvannak a maga problémai, a teljesség igénye nélkül a fontosabbak közül kiemelhető például a rengeteg kóbor kutya, továbbá a jelentős mértékű bűnözés. A Samsung tulajdonában lévő Cheil reklámügynökség a kettőt kombinálva egészen érdekes ötlettel állt elő: munkára fognák a gazdátlan ebeket, hogy csökkentsék a bűnözést.

Ennek érdekében körülbelül öt hónap alatt sikerült kifejleszteni egy kutyáknak szánt, vízálló mellény prototípusát. A viselhető eszköz mellső részébe egy telefonéhoz hasonló elektronikát építettek, amelynek a kutya ugatása esetén bekapcsol a kamerája, és élőben közvetíti az interneten keresztül egy operátornak a kutya által látottakat.

Egyelőre rendkívül korai fázisban van a projekt, így egyáltalán nem világos, hogy ténylegesen mennyit segíthetnek a bűnmegelőzésben az ebek. Erőszakos cselekmények láttán a kutyák ugatás helyett inkább csendben elszelelnek, a betöréshez vagy zsebtolvajláshoz hasonló bűncselekményeket pedig nem is képesek felismerni. További nagy kérdés, hogy egyáltalán kinek közvetíthetnék a videót a kutyák: a nyilvánvaló válasz a rendőrség volna, de nem világos, hogy van-e kapacitás a kutyák kameráinak figyelésére, főként ha kevés hasznuk van a kapott közvetítéseknek.

A rendfenntartásnál talán érdekesebb kérdés, hogy a mellény mit tehetne a kutyákért. Tájföldön 2014-ben vezették be az első állatvédelmi törvényeket, állatkínzásért két év börtönt és olyan 320 ezer forintnak megfelelő büntetést is kiszabhatnak a bíróságok, ám a tapasztalatok szerint a gazdátlan állatokon egyelőre nem segítettek a jogszabályok.

Éppen ezért is üdvözölte a fejlesztést a kutyákkal és macskákkal foglalkozó Soi Dog Foundation állatmentő szervezet: a sarokba szorított kutyák garantáltan ugatni kezdenek, a rájuk szerelt kamerák pedig elegek lehetnek az állatkínzók és kutyahús-nepperek elrettentésére.

Ezen felül a mellényes kutyákat követni lehetne a térképen,

így hiába nincs lehetőség a menhelyre való befogadásukra, az állatvédők nagy vonalakban mégiscsak tudnák, hogy mi a helyzet a protezsáltjaikkal, szükség esetén a segítségükre siethetnének.

Ez már sokkal praktikusabb felhasználási területnek tűnik a járőrözésnél, azonban több probléma is akad az elképzeléssel: egyrészt aránylag drágák a mellények, másrészt feltehetően pár naponta tölteni vagy cserélni kell az akkujukat. Ezen felül a kamerák közvetítésének követésére is kellene emberi erőforrás, bár ez talán önkéntesekkel ingyen is megoldható volna.

Hasznossága ellenére erősen kérdéses, hogy a folyamatosan anyagi gondokkal küszködő állatvédők képesek lennének-e rendszeresíteni a mellényt.

A Cheil és a Soi Dog Foundation a következő hónapokban még reszelni kívánnak a prototípuson, majd éles teszteléssel fogják kideríteni, hogy mennyire életszerű a koncepció.

