Friss információk jöttek az új iPhone-okról

Nem úgy hívják majd a mobilokat, mint ahogy eddig a média írt róluk.

Magyar idő szerint kedd este végre bemutatkoznak az Apple 2017-es évjáratú iPhone mobiljai. Most az utolsó pillanatban érkezett néhány friss információ az idei eszközökről, miután kiszivárgott az OLED-kijelzős, teljesen újratervezett iPhone csúcsmobil szoftvere.

A legalapvetőbb értesüléssel kezdve: az Apple három mobilt fog bemutatni, de a firmware alapján lesz némi kezdeti félreértés az elnevezések miatt. A csúcsmobil neve elméletileg iPhone X lesz, míg az olcsóbb társai az iPhone 8 és az iPhone 8 Plus nevekre hallgathatnak majd; az utóbbiak a tavalyi iPhone 7 és iPhone 7 Plus valamiképp feltuningolt variánsai.

A média eddig végig iPhone 8-ként hivatkozott az iPhone X-re.

További újdonság, hogy a csúcsmobil arcfelismeréses bejelentkező rendszerét Face ID névre keresztelte az Apple. Ehhez kapcsolódik, hogy az iOS 11 rendszerben animált verziókat kapnak a legnépszerűbb emojik, az iPhone X pedig az arcfelismerésre is használt kamerarendszerével képes lesz ezekre testre is szabni: a mobilozók arckifejezéseihez igazíthatja majd az emojikat, és hangot is rendelhetnek majd hozzájuk a telefon tulajdonosai.

Végül érdekes, hogy a csúcsmobilon az iOS 11 felső státuszcsíkját kettéválasztja majd a hangszórót, előlapi kamerarendszert, és egyéb szenzorokat tartalmazó rész. Emiatt a státuszcsíkot kettészedték a dizájnerek: a baloldali részén lehetnek majd az időt és helyet mutató részek, míg a jobboldra kerülhettek a Bluetooth, Wi-Fi, mobilhálózat, és akkutöltöttség indikátorok.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!