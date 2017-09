Mobilokon is nézhetőek már a Youtube HDR-es videói

Egyelőre persze csak egy maréknyi eszközön vált elérhetővé a funkció.

Néhány nappal ezelőtt a Netflix újabb mobilokon kezdte meg a HDR-es tartalmak kiszolgálását, most pedig a Youtube is csatlakozott a klubhoz. A Google tulajdonában lévő videomegosztó androidos klienséhez a múlt héten elérhetővé vált frissítés számos mobilon kapcsolta be a HDR-es videók megtekintésének lehetőségét, bár egyelőre erősen béta állapotú a megoldás.

Felhasználói beszámolók alapján a megfelelő videók egyeseknél csak 1440p felbontásban érhetőek el HDR-rel együtt, míg másoknál az összes felbontás esetén működik az újítás. További probléma, hogy a megfelelő készülékeken nem is lehetséges HDR nélkül nézni a mozgóképeket, ráadásul az említett 1440p-s felbontás esetén erősen szaggathatnak a mozgóképek. A panaszok többségét valószínűleg képes lesz a közeljövőben kezelni a Youtube gárdája, ám a szaggatás már probléma lehet, azt talán csak erősebb grafikus processzorral lehet majd orvosolni.

A Youtube HDR által támogatott mobilok:

Google Pixel

LG V30

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S8

Sony Xperia XZ Premium

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!