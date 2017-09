Korábbi cikkeinkben már megmutattunk sok mindent az Apple legújabb csúcstelefonjáról, ezúttal azonban első kézből derül ki, hogy a kiszivárgott pletykák mennyire voltak pontosak.

A mostani sajtóesemény egyik különleges része maga a helyszín. Az Apple új, egyszerűen csak űrhajónak nevezett központi bázisa ugyanis (elméletileg elkészült). Ennek része egy, az épülettől különálló helyet kapott ezer fős előadóterem, a Steve Jobs Theatre. A bemutatót pedig most már innen fogják közvetíteni. Állítólag minden egyes szék 14 ezer dollárba került a föld alatti előadóban. Ennek felső része egyébként teljesen üvegből készült oldalfalakból áll, a teteje pedig karbonszövetből áll. .

Mindenesetre maga a konferencia is egy Steve Jobs-idézettel kezdődött a helyszínnek megfelelően, mielőtt bejött az Apple jelenlegi vezérigazgatója, Tim Cook. Ő maga is szánt néhány mondatot a vállalat egykori vezérére, aki alatt elkezdődött az új Apple-központ építése, de a végeredményt már nem érhette meg. Az Apple Parkot a jövő munkahelyének álmodta meg, amihez fogható nincs még egy a Földön, és amiért szerinte építőmérnökök fognak ide elzarándokolni csak azért, hogy legalább egyszer élőben láthassák.

A komplexumot egy rakás aszfaltból hozták létre, a körépület környezete pedig 80%-ban természetesen, több mint 9 ezer fával. Az energiaellátást teljes egészében napelemekből oldják meg (egyébként ez a világ egyik legnagyobb egybefüggő napelem-farmja). Hamarosan nyílik egy látogatói központ, valamint egy üzlet is. Maga a vállalat egyébként teljes egészében a következő egy-két hónap alatt költözik majd be. Angela Ahrendts (ritka női előadók egyike az Apple rendezvényein) egyébként elmondta, hogy komoly fejlesztések várhatóak a hivatalos Apple üzletekben a következő időszakban, és a legnagyobb városokban több új üzlet is nyílik, egészen látványos helyeken.

Cook ezen kívül gondolt az Amerikában pusztító hurrikánok áldozataira és elszenvedőire is emlékezett, az App Store-on lehetőség van adományozni is.

iPhone X bingó Az utóbbi hónapokban a kiszivárgott információk és pletykák alapján mi is rengeteget írtunk az iPhone-ról. A bejelentés közben kiderül, hogy ezek mennyire voltak pontosak, ami alapján levonhatjuk majd a következtetéseket, hogy a jövőben mennyire érdemes ezekben bízni. Úgyhogy következzen az új iPhone bingó!

- A telefon neve iPhone X lesz

- Egész előlapot betöltő OLED kijelzőt kap

- A kijelző felbontása 1125×2436 pixel

- Hatmagos processzor kerül bele 2+4-es felállásban

- Üveg hátlapot kap alumínium helyett...

- Mert támogatni fogja a vezetéknélküli töltést

- Kikerül az ujjlenyomat leolvasó

- A helyét a 3D-s arcleolvasás veszi át

- Eltűnik a Home gomb, virtuális gombok lesznek helyette

- Dupla hátlapi kamerát kap

- Nagyon erősen ráfekszik a kevert valóságra

- 128/256 gigabájtos háttértárakkal érkezik

- 999 dollárról indul az ára

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!