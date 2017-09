Szeptember 12-én kezdődnek meg a friss UEFA Bajnokok Ligája küzdelmei. Sajnos magyar csapat nincs az indulók között, miután a Honvéd elvérzett a selejtezőben, és arra sincs sok esély, hogy Ön, aki ezt cikket olvassa, pályára lépjen valamelyik összecsapáson. De nem kell szomorkodni, a foci ettől még lehet az életünk része, hiszen bármikor le lehet menni rugdalni egyet a haverokkal.

Ennél sokkal kényelmesebb a fotelfoci, vagy a kanapéfutball, amihez nem kell más csak egy okostelefon. A labdarúgással kapcsolatos játékok választéka ugyanis ma már óriási, mondhatnánk azt, hogy bárki könnyen találhat ezek között kedvére valót, de ez nem lenne igaz. Rengeteg ugyanis a selejt, digitális hulladék, ami szórakozást nem nyújt, hanem helyette villámgyorsan az idegbajba kergeti a felhasználóját. Mi viszont most kiválogattunk négy olyat, amelyek nem sikerültek rosszul így tényleg jó sokáig el lehet ütni velük az időt, és amikért ráadásul egy forintot sem kell fizetni.

Pro Evolution Soccer 2017

A Pro Evolution Soccer, azaz röviden PES széria két évtizedes múltra tekinthet vissza. A PlayStation 1-ről indulva a sorozat szép lassan meghódította a többi konzolt, a számítógépeket, és idővel a mobil eszközök sem kerülhették el sorsukat. Volt idejük tehát a fejlesztőknek, hogy tapasztalatot gyűjtsenek, és ez meg is látszik ezen a játékon.

A különböző mutánsokkal ellentétben itt rendes meccseket lehet játszani, az első sípszótól az utolsóig kontrollálhatjuk az eseményeket. Passzolhatunk, ívelhetünk, cselezhetünk, trükközhetünk, könyökölhetünk, és olyat alápakolhatunk az ellenfélnek hogy az a büféig röpül örömében. Az irányítás remek, logikus, könnyen elsajátítható, hamar bele lehet jönni mindenbe. A grafika szuper, mint ahogy a játékmenet is, az embernek néha tényleg olyan érzése van, mintha igazi meccsben lenne. A menedzser funkciók sem hiányoznak, szóval az önjelölt Dárdai Palik is kiélhetik minden vágyukat: pakolászhatják a játékosokat ide-oda, húzhatnak meglepőeket, állíthatnak a taktikán, befolyásolhatják, hogy ki miben fejlődjön. De persze, ha ez valakit nem érdekel, nem kell ilyesmivel foglalkoznia, rábízhatja az edzősködést a telóra is.

A mesterséges intelligencia rendben van, a csapattársak ügyesen teszik-veszik magukat, az ellenfél pedig kellően gonosz, ha arról van szó. A PES-re mindig igaz volt, hogy a győzelmet nem adják ingyen, így ez itt sincs másként. A sikerért még a legalacsonyabb, kábé egy vak fóka szintjét hozó, nehézségi fokozaton is oda kell tennie magát az embernek, de a tanulás, gyakorlás eredménye hamar jelentkezik. Szóval a kihívás nem hiányzik, pláne, hogy játszhatunk online is barátainkkal, idegenekkel, a humán erőforrás pedig aztán nem kímél senkit. Egy szó, mint száz, a PES 2017 egy remek darab, aki érez magában némi affinitást a focis játékok iránt, nyugodtan tegyen vele egy próbát, jó eséllyel nem fog csalódni!

Android - iOS

Score! Hero

A Score! Hero a már korábban említett mutánsok közé tartozik. Itt ugyanis már nem egy "rendes" meccset kell végignyomni, hanem egy-egy rögzített játékhelyzetből kell gólt elérni. Mégpedig úgy, hogy a labdát az ujjunkkal és az érintőképernyő segítségével irányítjuk. Azaz ha azt szeretnénk, hogy a csatár fejeljen, akkor rá kell bökni a lasztira, "ráhúzni" a játékostárs fejére, az pedig ezután, ha minden jól megy, bólintani fog, mint Tibi. Ez egyszerűnek tűnik, mint a pofon, igazából az is. A trükk az benne, hogy közben a védők is teszik a dolgukat, és idővel egyre komplexebb támadásokat kell felépíteni, illetve egyre pontosabban kell lavírozni a pixelek között.

Tehát a játék maga nem kifejezetten komplikált, viszont borzasztóan addiktív és látványos, mert a grafika egyszerűen zseni! Gyakorlatilag olyan, mintha egy interaktív meccset látnánk, ráadásul rengeteg instant sikerélményt nyújt, hiszen csak a gólokkal kell foglalkozni, a labdaszerzéssel, védekezéssel nem. A PES 2017-el ellentétben ezt akkor is érdemes elővenni, ha csak a buszra várunk, hiszen egy-egy feladatot 20-30 másodperc alatt simán lezavarhatunk. Kikapni, veszíteni a megszokott értelemben nem lehet, viszont ha nem sikerül gólt lőnünk, akkor elfogynak az életeink, és utána vagy órákat kell várni, hogy focizhassunk újra, vagy némi igazi pénz elégetését követően visszatérhetünk rögvest a gyepre.

Android - iOS

New Star Soccer

Ez nagyon hasonló az előzőhöz abból a szempontból, hogy nem egy komplett mérkőzést kell végigjátszani, hanem csak egy-egy szituációban kell bizonyítanunk. Viszont itt a tevékenységünk egyrészt kihatással van a meccs egészére, azaz ha passz, cselszituációban jól teljesítünk, belőjük a helyzeteket, akkor jó eséllyel nyerni is fog a csapat. Ez pedig nem mellékes, hiszen rendes bajnokságokban kell helytállni.

A játék során egyetlen úr karrierjét kell egyengetnünk, javítani kell a különféle képességeit, gyakorolni, és akkor javulnak a mutatói, aminek köszönhetően egyre több, és nagyobb gólokat szerezhet. De ez még nem minden, és itt jön az igazi extra: A komplett életét kell menedzselnünk, tehát venni kell neki autót, repülőt, bútort, hogy aztán feljebb juthasson a társadalmi ranglétrán, aminek köszönhetően egyre jobb szerződéseket köthet, aminek a végén még eredményesebbé válik. Tehát nem csak az a cél, hogy bombajó focisták legyünk, hanem, hogy a játék végére felépítsünk magunk körül egy komplett kis birodalmat, repülővel, uszodával családdal.

Minden úgy megy, mint a való életben, még akár bundázásra is van mód, sőt ellóghatunk piálni a csapattársakkal edzés helyett...

A focis rész első pillantásra nem tűnik nagy durranásnak, mert a grafika kicsit idétlen. De az az igazság, hogy a játékmenet borzasztóan szórakoztató, hosszú órákat lehet vele elszórakozni egyhuzamban. A közelmúltban egy komplett interkontinentális repülőutat tudtam le csak ezzel az egy szoftverrel.

Android - iOS

+1: Soccer Stars

A végére hagytuk a kakukktojást, ez ugyanis egy gombfoci szimulátor. Ebben a sportágban a magyarok hagyományosan erősek, de sajnos a gyerekkorban szerzett tapasztalatok itt nem ütnek akkorát. Az app egyszerű, mint a faék, pöckölgetni kell a "korongokat",és aki hamarabb besuhint két gólt, az nyer.

Hagyományos értelemben vett bajnokság nincs is benne, csak az online játék megy, azaz egy élő hús-vér ellenfél ellen kell bizonyítgatunk, akit többé-kevésbé véletlenszerűen pörget ki nekünk a motor. Ha az ember elkezd gombfocizgatni, csak azon kapja magát, hogy egymás után nyomja a meccseket, ha nyer, azért, mert hajtja az adrenalin, ha pedig veszít, akkor pedig azért, mert hajtja az ideg. Az irányítás magától értetődő, elrontani nem lehet semmit, a grafika nem túl látványos, de ebben a műfajban nincs is szükség nagy vakításra.

Android - iOS

