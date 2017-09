Heti gamer hírek nem csak játékosoknak.

Maga Batman hangja cáfolta az új Arkham játék készültét, még a PSN szerverei sem bírták a Destiny 2 rohamát, tovább támogatja a Ubisoft a Rainbow Six: Siege-et és Deluxe kiadásban érkezhet meg PC-re az Injustice 2.

Érdekes hírmorzsákra bukkantunk a weben. A Nintendo bejelentette, hogy a hatalmas igényt látván újra forgalomba hozza a NES Classic Edition-t, de persze a SNES Mini is kaphat majd újabb szállítmányokat. Október 27-én jelenik meg Xbox One-ra és PS4-re a Little Nightmares: Complete Edition, aminek dobozában az alapjáték mellett a Season Pass is helyet kap. A Frictional Games hivatalosan is megerősítette, hogy a 2015-ben megjelent SOMA végre Xbox One-ra is beköltözik.

Idén ünnepli 10. születésnapját a The Witcher széria, aminek apropóján megjelent egy dokumentumfilm, ami számos olyan dologról rántja le a leplet, amikről még talán maguk a rajongók sem tudtak.

A Capcom hivatalosan is megerősítette, hogy érkezik a felújított Okami HD, igaz, egyelőre csak Japánban. A 4K-val megtámogatott újrakiadás december 13-án jelenik meg PC-re, míg Xbox One-on és PS4-en december 21-től lesz elérhető.

A Batman: Arkham Knight után hiába jelentette ki a Rocksteady, hogy itt vége a sorozatnak, folyamatosan érkeztek a pletykák, miszerint a Warner Bros. egy másik fejlesztőcsapattal ugyan, de folytatná a szériát, ahogy azt annak idején az Origins esetében is tette. Nos, ezt most maga Batman hangja, azaz Kevin Conroy cáfolta, aki elárulta egy interjúban, hogy a kiadó nem tervezi folytatni a denevérember történetét.

Hatalmas népszerűségnek örvendenek a különféle gazdálkodószimulátorok, amihez most a dán Soedesco csapatának legújabb játéka is csatlakozik. A Real Farm érdekessége, hogy nemcsak sandbox módban fejleszthetünk és arathatunk, hanem kapunk egy komolyabb karrier módot is, ahol a nulláról indulva kell megvetnünk a lábunk alatt a talajt. A nyitott világgal érkező játék október 20-án jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, de később Xbox One X-re is begurulnak a traktorok.

A Destiny 2 jött, látott és győzött.

Bár az előd megítélése kicsit felemás volt annak idején, ami főleg a foghíjas tartalomra vezethető vissza, ez semennyit sem érdekelte a második rész rajongóit, hiszen nemcsak, hogy számos eladási lista élén nyitott a Bungie új játéka, de még a PSN is összeomlott a rengeteg játékos alatt. Egészen pontosan PS4-en és Xbox One-on egyszerre 1,2 millióan tolták a lövöldét, ráadásul a PC-s változat még meg sem jelent. Úgy fest, hogy az Activision ismét beletenyerelt az aranytojást tojó tyúkba.

Rainbow Six: Siege

A Ubisoft márkaigazgatója, Alexandre Remy elárulta egy interjúban, hogy a Rainbow Six: Siege támogatása nem mostanában fog megszűnni, sőt az új tervek szerint a végső cél az, hogy a játékban összesen 100 operátor, azaz választható karakter kapjon helyet. Ha tartják a mostani tempót, azaz évente legalább 8 újat kiadnak, akkor is még legalább 8 évig fognak érkezni különféle csomagok a játékhoz, tehát a rajongóknak nem kell attól tartaniuk, hogy a kiadó megfeledkezik róluk.

Vanquish

A cseh Alza webáruháznak köszönhetően idő előtt lehullt a lepel a Vanquish-ről és a Bayonetta-ról, majd később a Shenmue első két részéről is. Ha hihetünk az adatlapoknak – amik egyébként később más oldalakon is feltűntek -, akkor az első két cím egybecsomagolva érkezhet PS4-re és Xbox One-ra, méghozzá valamikor november környékén, míg utóbbira kicsit tovább kell várni, de ha minden igaz, akkor még az is megjelenhet idén. A PlatinumGames természetesen nem reagált a pletykákra.

Atomega

A Ubisoft mindenkit meglepve jelentette be szinte a semmiből az Atomega-t, ami egy multis lövöldének ígérkezik. A játékmenet azonban nem épp szokványos, hiszen az általunk irányított Exomorf méretét növelve kell végül a legnagyobbnak lennünk. Ezt megtehetjük farmolással, de akár más játékosok lelövésével is hozzájuthatunk pár építőkockához. A fejlesztést egyébként az a Ubisoft Reflections végzi, akinek korábban a Grow Home-ot és a Grow Up-ot köszönhettük. Az Atomega jövő héten jelenik meg Steam-en és Uplay-en mindössze 10 dolláros áron.

Injustice 2

Idén májusban jelent meg az Injustice 2, de akkor még csak konzolokra, most azonban olyan pletykák kezdtek el terjengeni, miszerint hamarosan a PC-sek is szétcsaphatják egymást a DC univerzum karaktereivel. Egészen pontosan a francia Amazon oldala lőtte fel idő előtt a játék számítógépes adatlapját, amitől viszont nem lettünk sokkal okosabbak, hiszen csak annyi derült ki, hogy egy Deluxe kiadás fog ellátogatni az asztali gépekre.

