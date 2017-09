Nem tudja, mekkora tévét vegyen? Segítünk!

A televízió néhány dolgok egyike, mellyel kapcsolatban a közgondolkodásban jellemzően érvényesül a "minél nagyobb, annál jobb" elve. Az persze valamennyire igaz, hogy ezzel még talán kevésbé lehet mellé lőni, mintha kisebbet választunk, azonban nyilvánvalóan itt is egy egészséges kompromisszumra kell törekedni, hiszen az ár sem mindegy, meg persze a készülék által elfoglalt hely is sokat számít.

Mindenesetre a THX felmérése alapján a legtöbb vásárló azt bánja meg, hogy amikor lehetősége lett volna rá, nem vett inkább egy nagyobb tévét. Persze az igények is komolyan különbözhetnek, hiszen nem mindegy, hogy kifejezetten moziszerű élményt szeretnénk, és így arra vágyunk, hogy a képernyő a látóterünket minél inkább betöltse, vagy inkább csak a kedvenc szappanoperáink miatt tartjuk a tévét, és néha rápillantunk, miközben a telefonunkat nyomkodjuk.

Mindenesetre a méret kiválasztásánál az első és legfontosabb dolog, hogy milyen messze fogunk ülni a televíziótól. Ez alapján be lehet lőni, hogy nagyjából mekkora képernyőméret lehet az ideális számunkra a következő lista alapján, ahol bal oldalt a képátló látható, jobb oldalt pedig a hozzá tartozó ideális nézési távolság:

28 hüvelyk = 0,8 méter

32 hüvelyk = 0, 97 méter

40 hüvelyk = 1,21 méter

43 hüvelyk = 1,28 méter

48 hüvelyk = 1,46 méter

50 hüvelyk = 1,524 méter

55 hüvelyk = 1,645 méter

58 hüvelyk = 1,706 méter

60 hüvelyk = 1,828 méter

65 hüvelyk = 1,950 méter

75 hüvelyk = 2,255 méter

85 hüvelyk = 2,560 méter

Ha messze ülünk, szinte felesleges a 4K

Persze, ahogy már említettük, a fenti lista alapvetően a létező legjobb filmnézési élményt veszi alapul, ezért tűnhet úgy, hogy megdöbbentően nagy képátlót ajánl, látszólag nem is olyan távol eső ülési pozícióhoz.

Azonban fontos figyelembe venni egy másik dolgot is, mégpedig a felbontást. Logikus, hogy minél közelebb ülünk a televízióhoz (illetve a fordítottja, egy bizonyos nézési tovolság mellé minél nagyobb képernyőt választunk), annál több részletet láthatunk, tehát annál fontosabbá válik a felbontás kérdése.

A fenti lista esetében minden esetben tökéletesen fogjuk látni a Full HD felbontás által nyújtott összes részletet, sőt, ennél adott esetben még 50%-kal messzebb is ülhetünk, és ha a szemünk jó, akkor még ilyen távolságban sem veszítünk majd a részletességből.

A 4K esetében azonban még érzékenyebb a helyzet, ahol érdemes lehet a lehető legpontosabban betartani a fenti ajánlást, hogy ténylegesen lássuk is a nagyobb felbontás nyújtotta minden részletességi előnyt. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy ha tíz centivel hátrébb ülünk, akkor már nincs értelme a 4K-nak, viszont ahogy távolodunk ettől, úgy válik egyre kevsébé láthatóvá a 4K-s felbontás nyújtotta részletesség, ha pedig körülbelül kétszer messzebbre visszük a kanapét, akkor szinte teljesen el is tűnik, szóval akár maradhatunk a mezei 1080p-s tévénél is.

A betekintési szög is számít

A modern, LED-es LCD és OLED televíziók betekintési szögei gyakorlatilag tökéletesek, vagy nagyon közelítenek ahhoz, így tehát ha a nappalink úgy van berendezve, hogy a család, vagy a látogatóba érkező barátok többféle irányból nézik majd a Terminator 2-t, akkor nagy valószínűséggel nem kell majd a képminőség romlásával számolnunk.

Ezzel együtt persze bizonyos szögből már nem feltétlenül kényelmes, vagy ideális élmény nézni a tévét. Ennek megfelelően azt lehet mondani, hogy ha a helyiség berendezése miatt lesznek olyanok, akik 30 fokos szögnél kijjebbről nézik majd a készüléket, akkor érdemes nagyobb képernyőméretet választani ennek ellensúlyozására. Vagy átrendezni a nappalit.

Emellett fontos tényező az is, hogy milyen magasságban helyezzük el a tévét, főleg akkor, ha a falra tervezzük felszerelni. Ezzel kapcsolatban az ajánlás, hogy lehetőleg ne kelljen több mint 15 fokot felfelé néznünk.

Persze, ezen a ponton újra elismételjük: ezek az ajánlások a legjobb moziszerű élmény megteremtésére vonatkoznak, és a felbontáshoz mérten a lehető legtöbb részlet láthatóságára törekednek.

Mindenki nappalija, szobája más és más, mint ahogy az igényeink is különbözőek. Így végső soron a lehető legjobb ajánlat, hogy olyan méretű televíziót válasszunk, ami szerintünk megfelelő és kényelmes lesz az adott helyiségbe. Ha pedig ez a lehető legközelebb esik a fenti távolságokhoz és szögekhez, az a legjobb eset.

