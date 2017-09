Végre kikapcsolható lett a Samsungok Bixby-gombja

Hasznos műveletek elvégzésére sajnos még nem állítható át a gomb.

Az idén piacra dobott Samsung Galaxy S8 és Galaxy Note 8 mobilok egyik nagy újdonsága a Bixby asszisztens. Ezt hosszú távon nem csak az Apple Siri és a Google Now riválisának szánja a gyártó, ugyanis a készülékeken futó operációs rendszer és az alkalmazások hangvezérlésére is képes; jelenleg valójában csak az utóbbi szerepkörben tud teljesítményt felmutatni.

Ettől függetlenül a Samsung már most is mindent megtesz a használatának sulykolása érdekében, például a fent említett csúcsmobilokon elhelyezett fizikai Bixby gombbal tett arról, hogy azok is rendszeresen elindítsák az asszisztenst, akik érthetetlen okból nem kívánják használni.

Nem segít a helyzeten, hogy a Bixby-t felébresztő „billentyű" a hangerő csökkentésére szánt gomb alatt található.

Akik nem kívánják használni a Bixbyt, azoknak két gondjuk is van a gombbal: egyrészt a véletlen lenyomásával rendszeresen és akaratlanul elindítgatják, másrészt pedig nem lehet újraprogramozni, hogy valami számukra hasznos funkciót láthasson el.

Az előbbi probléma most megoldódott, a Galaxy S8 és Note 8 mobilokra elérhetővé vált legújabb szoftverfrissítés telepítése után

a Bixby beállításainál már kikapcsolható, hogy a fizikai gomb egyszeri lenyomására elinduljon az asszisztens.

Újraprogramozni továbbra sem lehet a gombot, és nem világos, hogy a gyártó hajlandó lesz-e valaha elérhetővé tenni ezt a lehetőséget. Az elmúlt hónapokban többen is készítettek erre a célra alkalmazásokat, azonban a Samsung igyekezett a működésüket lehetetlenné tevő patchekkel minél előbb kivonni azokat a forgalomból.

