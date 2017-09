Így keres valaki más pénzt a számítógépével

Itt az új divat: kriptopénzt próbálnak bányászni a netezők böngészőiben.

A hétvégén beszámoltunk a hírről, miszerint a The Pirate Bay rövid ideig kriptopénzt bányászott a látogatóik számítógépein, hogy ezzel felmérje az elképzelésben rejlő üzleti potenciált. Ehhez nem kellett semmit sem telepíteniük a látogatóknak: a fájlcserélő portál egy JavaScriptben megírt, a böngészőik által közvetlenül végrehajtható kóddal oldotta meg a bányászatot.

A jelek szerint a rosszindulatú böngészőbővítmények készítőinek is megtetszett az ötlet: mostanra felbukkantak az első olyan kiegészítők, amelyek elkezdtek pénzt bányászni a felhasználók számítógépein. A készítőik jóval nagyobb profitra számíthatnak a The Pirate Bay-nél, hiszen a bővítményeik folyamatosan aktívak lehetnek a böngésző futtatásának ideje alatt, sőt: akár a böngészők bezárása után is tovább működhetnek a háttérben.

Öröm az ürömben, hogy a kriptopénzt bányászó bővítmények brutális processzorterhelést okoznak, így a számítógép belassulásából legalább gyorsan feltűnik a felhasználóknak a probléma.

Az első közismerten kriptopénzt bányászó bővítmény a Chrome-hoz jó ideje elérhető SafeBrowse legújabb kiadása, hírünk írásáig a Google sajnos még nem vágta ki a böngésző hivatalos bővítményáruházából.

A kriptopénzt bányászó bővítmények bármely népszerű böngészőben, és bármely operációs rendszeren működőképesek.

