Ez jelenleg a létező legjobb okostelefon: meg is kérik az árát

Teszteltük, mit tud ma az okostelefonos technológia csúcsa. A Galaxy Note 8 a képernyőjétől kezdve az összeszerelésén át a sebességéig lenyűgöző, a toll pedig már csak hab a tortán. A kérdés már csak annyi, hogy ki fog ezért 330 ezer forintot fizetni?

Az a helyzet, hogy a Samsung Galaxy Note 8-ról teljesen felesleges tesztet írni. Ennek egyszerű oka van: az évek során kialakult egy jelentős réteg, akinek csak ez a telefon kell, és semmi más. Mert szükségük van erre a méretre, az abszolút csúcstechnológiára, és persze legfőképpen a hozzá adott tollra. Ez a réteg sajnos tavaly kicsit megjárta, mert a Note 7 inkább szeretett felrobbanni, mint működni, de most a Samsung alaposan helyrehozta a hibát.

Van egy másik oka is annak, hogy a Note 8 kapcsán teljesen feleslegesen koptatom a billentyűzetet, mert igazából két dolgot kell tudni róla:

1. Ez a legjobb okostelefon, ami jelenleg létezik.

valamint

2. A maga 330 ezer forintos árával valószínűleg a legdrágább is.

Innentől kezdve pedig akinek mindenképp ez kell, az úgyis megveszi majd, mindenki más meg tulajdonképpen oszolhat, nincs itt semmi látnivaló.

Persze, azt azért meg kell jegyezni, hogy a "legjobb okostelefon" nem jelenti azt, hogy "tökéletes". Legalábbis biztosan nem mindenkinek. A Note 8 ugyanis bitang nagy, vaskos és eléggé nehéz. Még úgy is egy igazi péklapát, hogy az elejét elfoglaló 6,3 hüvelykes, jelenleg a világ legjobb telefonos kijelzőjének számító AMOLED-panel mellett oldalt nincsenek kávák, alul-felül pedig csak minimálisak. Egy kézzel szinte lehetetlen használni, annak ellenére, hogy a Samsung azért erősen próbálkozott leplezni a méreteket a lehajlított kijelzővel, és a képarány elnyújtásával.

De nem csak a képernyőt nem fogjuk tudni egy kézzel használni. A bal oldalon lehetetlenül felülre kerültek a hangerőszabályzó gombok, a hátlapon pedig a Galaxy S8-hoz hasonlóan a kamera mellé tették az ujjlenyomat-leolvasót, amit már ott is problémás volt elérni, itt pedig egy NBA-játékos kezére lenne szükség a kényelmes használatához. Ha pedig némi tornázás és mindkét mancsunk bevetése után éppen el is érnénk, a kamerát fogjuk összetapizni helyette.

Persze az ujjlenyomat-leolvasósdi már nagyon 2014, szinte ciki is használni, annyira, hogy az Apple inkább ki is hajította a fenébe. A Note 8 is kínál lehetőséget arcfelismerésre, valamint retinaszkennelésre, és ugyan mindkettő viszonylag gyorsan és problémamentesen működik, gondok azért akadnak. Az arcfelismerést valószínűleg egy jobban sikerült fotóval továbbra is át lehet verni, a retinaszkenneléshez pedig bele kell helyeznünk a telefont az arcunkba, ami rendkívül kínos dolog, ha nem egyedül tartózkodunk a helyiségben. És persze sötétben egyik sem működik.

Úgyhogy megnyugodhat a lelkünk: a 330 ezer forintos telefon azért mégsem tökéletes, röhöghetünk is mindenkin, aki ennyit költ rá.

De talán mégsem érdemes. Ugyanis a Note 8-ba az ilyen apróságokon kívül nem lehet belekötni, minden más ugyanis hibátlan:

az összeszerelés minősége és az anyaghasználat kiváló

IP68-as víz- és porálló

van rajta rendes fülhallgató-kimenet, mégpedig lent, ahol lennie kell

a hardvere brutális, a telefon olyan gyors, hogy az valami hihetetlen

kapott plusz 2 GB memóriát az S8-hoz képest, így már 6 GB-tal gazdálkodik

ahogy már írtuk, a QHD-s felbontású, HDR-es AMOLED kijelzője verhetetlen

a kezelőfelülete letisztult, jól testre szabható, átlátható, felesleges marhaságoktól mentes

annak ellenére is sokáig bírja, hogy az akkuja picit kisebb, mint az S8+-féle

És akkor erre jön rá még két dolog: a kamera és a toll. Kezdjük az előbbivel. A Samsung először próbálkozik kétlencsés felállással, melyek körülbelül úgy működnek, ahogy azt az iPhone 7 Plusnál bevezette az Apple: a két 12 megapixeles egység közül az egyik a hagyományos, széles látószögű lencse, a másik pedig a telefotó objektív, mindkettő optikai képstabilizátorral.

A fő kamera az igazi sztár, amivel elképesztő minőségű képek készíthetők még rossz fényviszonyok mellett is. Eljutottunk oda, hogy egy jobb kompakt fényképezőgépet teljes nyugalommal kivált a telefon. A második lencse leginkább akkor lép akcióba, amikor az új Élő Fókusz funkciót használjuk. Ez hasonló az iPhone-féle portrémódhoz, vagyis a lényege, hogy egyfajta bokeh mélységélességi effektet csinál: kimossa a hátteret, és teljesen fókuszba hozza fényképünk alanyát (ami az iPhone-nal szemben itt nem csak arc lehet, hanem akár egy tárgy is).

Ráadásul nagyon jó ötlet, hogy az Apple telefonjával ellentétben itt beállítható, hogy mennyire homályosítsa el a hátteret, sőt azt is megtehetjük, hogy ha az elkészített kép nem tetszik, akkor utólag levesszük róla az elmosást, és kapunk egy sima fotót végeredményül. Ez az egész azért nagyon jó, mert az Élő Fókusz segítségével egyrészt még én, az abszolút fotós-antitálentum is tud egészen szépnek tűnő képeket lőni, másrészt pedig mindenki azt kérdezgette, hogy milyen géppel csináltam a fotókat, aztán megdöbbentek, amikor elárultam, hogy csak egy telefonnal.

Aztán persze ott van a Note 8 igazi extrája, az S Pen névre keresztelt toll. Ezzel bármit meg tudunk tenni: kezelhetjük vele a telefont, rajzolhatunk képekre, jegyzetelhetünk (akár a kezdőképernyőre is), kijelölhetünk vele szöveget, és kézzel írott, animált üzeneteket küldhetünk másnak. Ez utóbbi szintén hasonlít az iPhone-féle Live Message-re, csak éppen ez GIF formátumban menti el az elkészült remekművet, így a végeredmény bármilyen eszközön megtekinthető.

El tudom képzelni, hogy valaki számára tényleg nélkülözhetetlen a toll, és remekül ki tudja használni. Én csak ritkán vettem elő, jegyzeteltem vele például sajtótájékoztatókon, és megbízhatóan, jól működött, elég alacsony késleltetéssel.

Így tehát oda lyukadtunk ki, ahol elkezdtük: az a réteg, amelyiknek szüksége van a tollra, és a Note-széria rajongója, most kapott egy tulajdonképpen hibátlan telefont. Ha azonban csak simán egy nagy készülékre van szükségünk, ott már akad konkurencia bőven, és a felhozatal egyre csak bővülni fog a következő hetekben.

