Heti gamer hírek nem csak játékosoknak

Új játékkal jelentkeznek a Blur fejlesztői, CliffyB szerint a PC-sek miatt bukott akkorát a LawBreakers, ingyen osztogatják a Die Young DRM-es változatát, leállnak a jövőben a Battleborn támogatásai.

Rengeteg apró, de érdekes információt kaptunk a videojátékok világából az elmúlt napokban. A korábban még 2000-ben megjelent Final Fantasy IX, most végre PS4-en is elérhető, azaz a tavaly PC-re beköszönő játék egy újabb platformon is tiszteletét teszi.

Végre Early Access-be lépett a BioShock egykori fejlesztőiből verbuvált Uppercut Games alkotása, a City of Brass, amiben egy tolvajt alakítva kell a lehető legtöbb kincset leszállítanunk a dzsinnek.

Nintendo Switch-re is megjelenik az utóbbi időszak egyik legjobb horror játéka, a Layers of Fear, ami DLC-vel együtt felszerelve érkezik a japán konzolra, ráadásul Joy-Con támogatásnak is örvendhetünk.

Az NBA 2K18 is bezsákolta magát Switch-re, de jó előre felkészülni, hogy bármelyik verziót is szerezzük be, microSD kártyára mindenképp szükségünk lesz a hatalmas mérete miatt.

Jobb lesz felkészülni, ugyanis a Forza Motorsport 7 akár több mint 90 GB-ot is foglalhat, persze csak akkor, ha minden egyes járgányt kipróbálnánk.

A Battleborn kreatív direktora, Randy Varnell elárulta, hogy a jövőben leállnak a játék támogatásával, azaz a nemrégiben bejelentett Fall Update lesz az utolsó frissítés. Az időközben ingyenessé avanzsált játék szerverei még élni fognak egy darabig, de a fejlesztőket már egy másik Gearbox projekthez osztották be. Ki tudja, talán egy új Borderlands készülget a háttérben?

Az IndieGala csapata úgy döntött, hogy a jelenleg még Early Accessben elérhető Die Youngot ingyenessé teszi. Az akció december 31-ig szól és a hivatalos oldalról lehet letölteni a játék DRM mentes verzióját. Elárulták, hogy ezzel a kalózkodás visszaszorítása a céljuk, illetve ez remek betekintés lehet azoknak, akik nem akarnak vaktában elszórni a túlélősdire 15 eurót.

Cliff Bleszinski a GameSpotnak adott interjújában elárulta, hogy szerinte leginkább a PC-s közönség tehet arról, hogy a LawBreakers nem lett akkora durranás, mint amilyennek szánták. Mivel Steamen elérhető az egyszerre játszók listája, így sokan már a megjelenést követően eldöntötték, hogy az alacsony játékos szám miatt, nem veszik meg a játékot, míg PS4-en sokkal jobban fogyott az FPS. Egyébként nem adják fel, a jövőben számos javítással és extra tartalommal készülnek, valamint akciókat is terveznek, hátha így fellendíthetik a játékosbázist.

A Sony Tokyo Game Show-konferenciáján mutatta be a Square Enix a legújabb játékát, a Left Alive-ot. Sajnos egyelőre nem sokat tudni róla, de az már biztosnak tűnik, hogy egy túlélésre alapozó lövöldével lesz majd dolgunk, valamikor 2018-ban. A fejlesztők között egyébként rengeteg régi nagyágyút találhatunk, szóval joggal bizakodhatunk. A Left Alive egyébként PC-re és PS4-re fog megjelenni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!