30 centiről tölti a mobilokat a Pi vezeték nélküli töltő

A vezeték nélküli töltés legnagyobb problémájaként az aránylag lassú töltést szokás felhozni: a jelenleg piacon lévő töltőpadok többsége még ideális esetben is jóval lassabban tölt egy fali töltőnél, ráadásul ha nem sikerül megfelelően rájuk tenni a mobilokat, akkor még lassabb lesz a folyamat. Az MIT végzős hallgatói most állítólag megoldották a problémát: a jövőre 200 dollár alatti áron piacra kerülő Pi töltőjük nem csak korrekt sebességgel, de akár 30 cm távolságból is képes tölteni a telefonokat.

A Pi bázisállomása elsőre akár egy trendi kis hangszórónak is nézhető, a legtöbb polcon és asztalon feltehetően jól fog mutatni. A Pi egy teljesen egyedi fejlesztésű töltési eljárást használ, amellyel a jelenleg piacon lévő telefonok nem kompatibilisek, így azokat a Pi mellé készített töltőtokba kell helyezni. A startup alapítói remélik, hogy a gyártók idővel integrálják majd az eszközeikbe a tokban lévő elektronikát.

Nem világos, hogy a tokok mennyibe fognak kerülni, a fentebb említett 200 dolláros árban elvileg csak a bázisállomás van benne.

További érdekesség, hogy a Pi töltőállomás szimultán több eszköz töltésére is képes. A jelenlegi prototípus 20W teljesítményű, így párhuzamosan olyan négy készüléket képes tisztességes sebességgel tölteni, de a sebesség rovására ennél több mobil is „hozzácsatlakoztatható".

