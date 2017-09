November 7-től lesz kapható a világ legerősebb játékkonzolja.

Várhatóan két rendkívül sikeres konzolrajtot hoz majd az idei év, hiszen a Nintendo Switch elsöprő sikere után november elején piacra kerül az Xbox One X is. A Microsoft vadiúj terméke az eddigi messze legerősebb konzolnak ígérkezik, így szebben nézhetnek ki és jobban futhatnak rajta a játékok, ráadásul az árát is sikerült racionális szinten tartani.

Persze a kompatibilitás jelen esetben a siker elengedhetetlen feltétele, de ezzel sem lesz gond, az új konzolon az összes Xbox One-ra készült játék és alkalmazás futtatható.

A fejlesztők lehetőséget kaptak arra, hogy a már kiadott játékaikat felturbózzák az eddigieknél erősebb konzolon: utólagos javításokkal belátásuk szerint szebbé tehetik a grafikát, vagy emelhetik a képkockasebességet. Jelenleg már 130-nál is több játék esetében biztos, hogy kap Xbox One X-es extrákat.

A mai nap nagy újdonsága, hogy előrendelhetővé vált az Xbox One X normál 1 TB-os változata, méghozzá hazánkban is. A konzolt elméletileg 2017. november 7-én, azaz a forgalmazásának kezdőnapján kapják majd meg az előrendelők, az ajánlott bruttó fogyasztói ára 158 990 forint.

