Közös chipen dolgozhat a Tesla és az AMD

Állítólag saját lapkatervező részleget hozott létre az autógyártó.

Az elmúlt években folyamatosan javultak az AMD kilátásai: az első nagy győzelmet a Sony PlayStation 4 és Microsoft Xbox One konzolokat működtető rendszerlapkák tervezése jelentette a cég számára, idén pedig a Ryzen processzorokkal és Vega grafikus architektúrával is tető alá hozott két sikeres projektet. Amennyiben hihetünk a CNBC forrásainak (via Neowin), akkor a vállalat most egy újabb nagy presztízsértékű együttműködési megállapodást kötött, ezúttal a Teslával.

A hírek szerint a Tesla nemrég létrehozta a saját 50+ fős chiptervező részlegét, amiben garantáltan van valami, ugyanis az elmúlt hónapokban számos ipari klasszist igazolt le az autógyártó. A Tesla új divízióját Jim Keller vezeti, a férfi többek közt az AMD és az Apple vezető chiptervezőjeként is dolgozott. A divízió célja az önvezető autókba szánt vezérlőhardverek tervezése, ugyanis Elon Musk vállalata a jövőben az NVIDIA-hoz hasonló külső beszállítók termékei helyett saját készítésű lapkákat használna a járműveiben

Az információk alapján egyedül nem lenne képes elég gyorsan érdemi eredményt felmutatni a Tesla, így az AMD segítségével készíti az első lapkáit. A chipek az AMD meglévő architektúráira és terveire épülnek, azonban az egyedi chipekkel kapcsolatos szellemi tulajdonok a Tesla tulajdonában maradhatnak. A fent említett konzolokba szánt lapkakészletekkel ellentétben az AMD elvileg csak besegít a munkában, nem egy az egyben felel a hardverért.

Hírünk írásáig a vállalatok nem kívánták kommentálni a CNBC értesüléseit.

