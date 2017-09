Jól halad a digitális átállással a CIB

Népszerű a mobilappos hiteligénylés, jövőre jön az online számlanyitás.

Már 126 ezer felhasználónál jár a CIB Bank tavaly bevezetett mobilalkalmazása, amelynek 2016-os bevezetése az első lépése volt a pénzintézetnél elindult digitális átalakítási folyamatnak. Az applikáció legutóbbi frissítésével idén nyáron lehetővé vált a személyi kölcsön teljesen online igénylése is: az ügyfelek személyre szóló ajánlatot kapnak az applikációban, és ha érdekli őket a lehetőség, néhány lépésben igényelhetnek személyi kölcsönt az ajánlatban szereplő összeg erejéig.

A folyamaton végighaladva akár kevesebb, mint 7 perc alatt megtörténik az automatikus bírálat és az igényelt hitelösszeg folyósítása az ügyfél CIB Banknál vezetett bankszámlájára. A szolgáltatás elindításának első hónapjában az összes személyi kölcsön folyósítás 8% az applikáción keresztül történt, így a bank 400 ezer percet (olyan 6667 órát) takarított meg ügyfeleinek és magának: ennyivel gyorsabb a mobilalkalmazáson keresztüli igénylési folyamat, mint a hagyományos.

A papírfelhasználás csökkentése kiemelt célkitűzés a banknál: ennek érdekében júliusban a CIB megkezdte a teljesen papírmentes pénztári ki- és befizetés bevezetését, mely jelenleg már 10 fiókban érhető el, és év végéig a teljes hálózatra kiterjesztik majd. Az ügyfelek a tranzakció egyes lépéseit egy tableten intézhetik, majd a folyamat végén nem egy papírt kell aláírniuk, hanem egy elektronikus bizonylatot a tableten keresztül, amit a bank elektronikusan el is juttat a részükre emailben vagy a CIB Bank mobilalkalmazásban és a CIB Bank Online-on.

„A digitális átállás az eddigi tapasztalatok alapján egyértelmű siker: egyre több ügyfelünk használja szívesen a gyors és kényelmes ügyintézést lehetővé tevő szolgáltatásokat. Fontos tapasztalat azonban, hogy sokan vannak, akik tartanak az online igényléstől, ezért továbbra is fontos szerep jut a bankároknak, akár a bankfiókban, akár a telefonos ügyfélszolgálaton, akik végig segíteni tudják az ügyfeleket pl. a mobilalkalmazáson keresztüli személyi kölcsön igénylés során" - mondta Ákos Tamás, a CIB Bank lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese.

Hozzátette: „a CIB Bank közelmúltban végzett reprezentatív kutatása szerint a megkérdezettek 76 százaléka rendelkezik internetbanki kapcsolattal, harmaduk legalább heti rendszereséggel használja is ezt a csatornát, és ugyanennyi azok aránya, akik havonta legalább egyszer internetbankolnak. A mobiltelefonos applikációknál ugyanakkor még jóval alacsonyabb a penetráció: a felmérés résztvevőinek 42 százaléka tisztában van azzal, hogy bankjánál van lehetőség alkalmazás letöltésére, ám ezt csak 19 százalék vette igénybe, és mindössze 11 százalék használja rendszeresen az appot.

A CIB Bank a közeljövőben több, a digitális csatornák használatára ösztönző szolgáltatást is bevezet. A pénzintézet 2018 tavaszán tervezi elindítani a bankfiók látogatása nélküli számlanyitást és személyi kölcsön igénylést az új ügyfeleknek is. Ehhez – tette hozzá Ákos Tamás – egy olyan megoldás létrehozása szükséges, amely lehetővé teszi a távoli ügyfélazonosítást valós idejű videókapcsolaton keresztül, illetve meg kell oldani a hagyományos bírálati folyamat kiegészítését is. A pénzintézet emellett – szintén a jövő évben – a szerződések aláírásánál is elkezdi bevezetni a papírmentes ügyintézési folyamatot.

