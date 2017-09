Tegap óta osztható a Telekom korlátlan mobilnetcsomagja

Az ügyfelek észrevételeire reagálva a Telekom tegnaptól lehetővé tette, hogy a nemrég debütált Net Korlátlan mobiladatcsomagot választó előfizetők hotspotként megoszthassák mobilinternetelérésüket más eszközeikkel is.

A Telekom a bevezetés óta eltelt mintegy két hét ügyfélvisszajelzései alapján, megértve, hogy az előfizetők szeretnék elérhetővé tenni korlátlan netezési lehetőségüket tabletjükön, laptopjukon is, módosította a Net Korlátlan mobil adatcsomag előfizetői feltételeit, mely most már tethering korlátozás nélkül használható. A Net Korlátlan mobil adatcsomag továbbra is bármely mobil hang díjcsomag mellé tízezer forintos havidíj ellenében rendelhető meg, mellyel

korlátlan belföldi mobiladatforgalomhoz és 7GB EU roaming adatforgalomhoz juthatnak az ügyfelek.

