Brutális játékélményt nyújt az új Samsung monitor

A Samsung Magyarországon is bemutatta a 49 colos képátmérőjű ívelt monitorát, melyet az igazán durva játékélményre vágyó gamereknek fejlesztett ki.

Emellett a gyártó új 27 és 31,5 colos, ívelt monitorokat is bejelentett, de nézzük inkább a csúcsmodellt:

A Samsung CHG90 32:9-es képarányú kijelzője 3840x1080 pixeles felbontással dupla Full HD (DPHD) képmegjelenítésre képes.

Így szó szerint nagyobb teret kínál a játékosoknak, köszönhetően a 49 colos(!) képátmérőjének. Emellett magas képfrissítési frekvenciája (144 Hz), 1 ms válaszideje (MPRT), illetve a kép elmosódását gátló négycsatornás scannelési technológiája együttesen biztosítja, hogy a kép folyamatos és egybefüggő maradjon a képernyő teljes felületén.

A monitor a tulajdonságait figyelembe véve alapvetően játékosoknak készült, de természetesen munkára is használható, hiszen több Excel és Word ablak is elfér rajta egymás mellett, így rendkívül hatékony munkavégzést garantálhat. Ezt persze ronthatjuk némi videónézéssel, mert egy kisebb YouTube ablak még két-három másik mellett is elfér ezen a kijelzőn.

Aki pedig ki szeretné próbálni, milyen az, amikor a teljes látóterét betölti a játék (vagy esetleg kipróbálná, milyen az, ha egy mozifilmnek kivételesen a két oldalán látható az a bizonyos fekete csík), megteheti, csupán 450 ezer forintot kell leszurkolnia érte.

