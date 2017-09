Jó hír a megfizethető mobilokra hajtóknak

Megkezdődött hazánkban a Doogee telefonok hivatalos forgalmazása.

A kártyafüggetlenül is megfizethető okostelefonokat az elmúlt években nézegetett Olvasóink már biztosan találkoztak a Doogee nevével, a kisebb kínai mobilgyártókhoz hasonlóan a vállalat is a kiemelkedő ár-érték arányukkal értékesíti a készülékeit. A hazánkban eddig forgalmazott termékei mind „importosak" voltak, azonban a vállalat ma bejelentette, hogy immáron hivatalos is jelen van Magyarországon.

Ez több szempontból is jó hír: a hivatalos jelenlétnek köszönhetően sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá válhat az ügyfelek számára a garanciális ügyintézés, továbbá eseti alapon szélesedhet a boltokban vásárolható garanciakiterjesztések köre.

A Doogee első hazánkban hivatalosan is forgalomba került mobilja a felső-középkategóriás Doogee MIX, amely legfőbb érdekessége, hogy méretre egy tipikus 5 hüvelykes kijelzőjű készüléknek tűnik, ám a keskeny kijelzőkávának köszönhetően valójában 5,5 hüvelykes megjelenítő lapul benne. Sajnos csak 1280×720 pixeles az AMOLED panelje, bruttó 90 ezer forint környékén ez már negatívum, a szükségtelenül sok memória helyett jobb lett volna egy Full HD panelre költeni a pénzt.

A közeljövőben számos további modell forgalmazását is megkezdi Magyarországon a gyártó, a MIX-nél olcsóbb készülékek mellett az S60 strapamobilját is piacra dobja majd a Doogee.

Doogee MIX specifikációk:

HSPA+, LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11n

Kijelző: 5,5 hüvelyk, 1280 × 720 pixel, Super AMOLED, Gorilla Glass védőüveg

Előlapi kamera: 5 MP, 86 fokos széles látószög

Hátlapi kamera: 16 MP + 8 MP, fáziskülönbséges autofókusz, LED-es villanó; videó: 1080p@30fps

Nyolcmagos CPU, MediaTek Helio P25 lapkakészlet

Memória: 4 vagy 6 GB

Háttértár: 64 vagy 128 GB, max. 128 GB-os microSD-vel bővíthető

Ujjlenyomat-olvasó, dupla nano-SIM

Android 7.0

Akku: 3380 mAh, nem cserélhető, gyorstöltés

Méret: 144 × 76 × 7,95 mm

Súly: 193 gramm

