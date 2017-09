Bill Gates is Androidra váltott

Nem úgy tűnik, mintha bárkit is érdekelne már a Windows 10 Mobile.

A Windows Phone és a Windows 10 Mobile enyhén szólva sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Ugyan a Nokiával kötött partneri megállapodásnak köszönhetően pár év alatt több millió windowsos mobil talált gazdára, ám a Microsoft nem tudta meggyőzni a külsős fejlesztőket, hogy az Android és az iOS mellett érdemben támogassák az alternatív rendszer szoftveres ökoszisztémájának létrehozását. Mostanra az a furcsa helyzet állt elő, hogy ugyan a Windows 10 Mobile továbbra is aktív fejlesztés alatt áll, azonban már maga a Microsoft sem dob piacra vele új okostelefonokat, így egyszerűen nem lehet min megvásárolni azt.

Ez nem csak a New York-i rendőrséget hozta kellemetlen helyzetbe, hanem a Microsoft prominens figuráit is. Mindenki máshoz hasonlóan előbb-utóbb ők is kénytelenek lecserélni a mobiljaikat, ám az ilyenkor megszokottal ellentétben nem tudnak helyette politikailag korrekten egy másik Lumiát szerezni, kénytelenek nem windowsos terméket választani.

A még mindig a CTRL+ALT+DEL kombináción füstölgő Bill Gates a Fox News-nak adott interjújában (via 9to5Google) most elárulta, hogy nemrégiben szerzett magának egy új mobilt:

Android fut rajta, de tele van Microsofttól származó alkalmazásokkal.

Ennél többet nem árult el a készülékről, azonban sokan a nyakukat tennék rá, hogy a Microsoft saját üzleteiben is forgalmazott Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition modellről van szó: egyrészt illik rá a leírás, másrészt pedig ez a leginkább polkorrekt választás számára.

