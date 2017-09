Aranyáron kerül piacra a Google és a Levi's okos dzsekije

Érintésérzékeny szövettel vezérelhetőek a hozzá csatlakoztatott mobilok.

Két évvel ezelőtt a Google váratlanul előrukkolt a Jacquard névre keresztelt fejlesztésével, amely egy ruhákba szánt, érintésérzékeny, mosható szövet. Mostanra sikerült eljutni odáig, hogy ténylegesen piacra kerüljön az első Jacquarddal szerelt ruhadarab, méghozzá a rendszeresen biciklivel közlekedőknek ajánlott Levi's Commuter Trucker farmerdzseki különleges kiadásának képében.

A Jacquard a Bluetooth segítségével hozzákapcsolt Android és iOS rendszerű mobilok gyors kezelését teszi lehetővé. A lenti videó jól bemutatja az elképzelést: a viselők például egy-egy gyors kézmozdulattal SMS-eket olvastathatnak fel, a hívásokat fogadhatnak és utasíthatnak el, vezérelhetik a zenelejátszást és a navigációs szoftvert.

Az érintésérzékeny szövettel szerelt ruhadarabok nem tartalmaznak vezérlőelektronikát vagy akkumulátort. Ezek egy Jacquard Tag nevű kis kütyübe kerültek, amelyet hozzá kell pattintani a ruhához; szerencsére meglehetősen diszkrét megoldásról van szó.

A hivatalosan Levi's Commuter Trucker Jacket with Jacquard by Google névre hallgató okos farmerdzseki első körben három egyesült államokbeli üzletben lesz kapható, majd később szélesebb körben is megkezdődik majd a forgalmazása.

A 2017. szeptember 27-től megvásárolható ruhadarabért 350 dollárt, azaz

olyan 92 ezer forintot kell majd letenni az asztalra.

Összehasonlítási alapul a dzseki Jacquard nélküli normál kiadásáért leárazás nélkül 90 dollárt, körülbelül 24 ezer forintot kér a Levi's.

