Befejeződött a videojátékos szinkronszínészek sztrájkja

Tizenegy hónapig nem dolgozhattak egyes kiadóknál a SAG-AFTRA tagjai.

Nem jellemző a videojáték-iparban a sztrájkolás, részben ezért is kavart nagy port, mikor tavaly októberben a karaktereknek hangot kölcsönző színészek egyik szakszervezete sztrájkba kezdett. A közel 117 ezer színészt tömörítő SAG-AFTRA megtiltotta a tagjainak, hogy körülbelül egy tucat játékkiadónál és játékfejlesztőnél szinkronmunkát végezzenek.

A SAG-AFTRA célja a játékokon dolgozó színészek munkakörülményeinek és kompenzációjának javítása volt.

Az érdekvédelmi szervezet elfogadhatatlannak titulálta, hogy a munkáltatók titkolózásának köszönhetően a színészek nem képesek tisztességes bértárgyalásokat folytatni, a hangszálaikat folyamatosan károsítja az erőltetett felvételi ütemterv, a motion capture felvételeiket nem felügyeli mindig kaszkadőr, továbbá nem kaptak utólagosan jogdíjat a játékok eladásai után.

Legutóbbi a szakma természete miatt indokolt: a szinkronszínészek nem főállásban dolgoznak, hanem projektről projektre vándorolnak, így két fizetés megérkezése között komolyan megszorulhatnak anyagilag.

Ez nem csak a színészek, hanem hosszú távon a kiadók számára is problémát jelent, hiszen a folyamatos létbizonytalanság a pálya elhagyására kényszerítheti a bevált és tapasztalt színészeket.

Nem világos, hogy a 11 hónapos sztrájk pontosan hány projektet érintett, de az biztos, hogy a Life Is Strange: Before the Storm főszereplője emiatt kapott új hangot. Az első Life is Strange-ben Ashly Burch kölcsönözte Chloe hangját, míg az új játékban Rhianna DeVries vette át a szerepet, bár Burch tanácsadóként segített számára a munkában.

A sztrájk által érintett utolsó kiadók – Activision Productions, Inc.

– Blindlight, LLC

– Corps of Discovery Films, Inc.

– Electronic Arts Productions, Inc.

– Disney Character Voices, Inc.

– Formosa Interactive LLC

– Insomniac Games, Inc.

– Interactive Associates, Inc.

– Take 2 Productions, Inc.

– VoiceWorks Productions, Inc.

A SAG-AFTRA a hétvégén bejelentette, hogy végre sikerült megegyezni a makacskodó cégekkel, így a tagjai mostantól újból dolgozhatnak náluk.

