Elérhető árú panorámakamerát mutatott be a Huawei

A Huawei 360 panorámakamerát két, 210 fokos széles látószögű F1.8-as rekeszértékű halszem lencsével, a Sony képszenzorával, valamint professzionális I–CATCH V35 képfeldolgozóval szerelte fel a gyártó. A készülékkel nemcsak nagy felbontású 13 megapixeles képek, hanem full HD videók is készíthetők 1920x960-as, illetve 1280x640 képpontos felbontásban.

A panorámakamera témától függően többféle izgalmas módban is használható: a pillanatot perspektivikus, halszem, bolygó vagy VR (virtuális valóság) módban is elkaphatjuk. A VR üzemmód használata során olyan felvételeket készíthetünk, amelyeket fel lehet használni egy virtuális tér megteremtéséhez, ahol egy VR szemüveg segítségével mozoghatunk.

A Huawei új okostelefonos kiegészítője az USB 2.0-ás Type-C csatlakozások segítségével számos készülékkel kapcsolatot tud teremteni, kompatibilis az Android 6.0-ás, vagy újabb operációs rendszert futtató összes telefonnal és táblagéppel, vagyis nem csak a kínai cég eszközeivel.

A panorámakamerával készített gifek és videófelvételek pedig egy kattintással, azonnal megoszthatók.

A kamerát a képernyőn keresztül kezelhetjük, állíthatjuk be rajta a megfelelő perspektívát.

A készülék magyarországi értékesítése október 17-én indul a Huawei kiskereskedelmi partnereinél és a Magyar Telekomnál. A panorámakamera ezüst színben, 39 990 forintos javasolt bruttó fogyasztói áron lesz kapható.

Ismert fotósok vezetésével indul a Huawei Akadémia

Okostelefonos fotós tanfolyamokkal és fogadóórákkal is várja a felhasználókat a most induló Huawei Akadémia. (Félreértés ne essék, ez nem azonos a győri Széchenyi István Egyetemmel együttműködésben létesített Huawei Akadémiával.) A vállalat új programjában ismert fotósok és népszerű bloggerek havi rendszerességgel tartanak ingyenes workshopokat a Huawei készüléktulajdonosoknak, amelyeken megismerkedhetnek az okostelefonos fotózás alapjaival, és többféle fotózási technikával is. A tanfolyamokat az aktuális témától – tájkép, portré, szelfi vagy ételfotózás – függően, egyedi helyszíneken rendezik meg, például műteremben, látványkonyhában vagy karácsonyi vásáron. A képzés során a Leica kamerával rendelkező okostelefonokat (Huawei Mate9, Porsche Design Huawei Mate9, Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei P10, Huawei P10 Plus) használják és ezek képkészítései mechanizmusát és funkcióit mutatják be a felhasználóknak a szakemberek. Egy-egy havi tanfolyamon 15 felhasználó számára van hely, az eseményre azok is regisztrálhatnak, akiknek nem ilyen típusú Huawei okostelefonjuk van. Az aktuális havi felhívást és a jelentkezés menetét a Huawei Facebook oldalán találhatják meg az érdeklődők. Minden workshop végén a vezető kiválasztja a legjobb fotót, amit A1-es, tehát fél négyzetméteres méretben fotópapírra kinyomtatva ajándékként megkap a készítője. A Huawei Akadémia keretében a vállalat emellett havi rendszerességgel fogadóórákat is tart, amelyeken az okostelefonok felhasználóiban felmerült kérdéseket válaszolják meg Huawei a Szervizközpontjában.