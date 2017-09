Telepíthető a Mozilla Firefox 56

Több látványos újítást is kapott a böngésző stabil kiadása.

A héten már beszámoltunk a Mozilla Firefox 57 bétájának elérhetővé válásáról, a böngésző novemberben érkező változata több szempontból is jelentős előrelépés lesz. A bétákat nem szívesen próbálgatók örömére addig is megérkezett a Firefox 56 stabil változata, így most ők is tudnak mit telepítgetni.

A széles körben csütörtök este elérhetővé vált Firefox 56 talán legfontosabb újdonsága a beépített képernyőlopó eszköz, amellyel a weblapok teljes felületét, vagy szabadon kijelölt részeit menthetjük el képfájlokként.

Furcsamód a szerdán kiadott Opera 48 egyik nagy újítása is ez a funkció volt, minden bizonnyal csak véletlen egybeesés, hogy mindkét böngészőben szimultán debütált a funkció. Kíváncsiak vagyunk, hogy a Google hajlandó lesz-e képlopót tenni a Chrome-ba.

Vagy igazából bármi mást, jobban belegondolva a Chrome már nagyon régóta nem kapott semmi ilyen jellegű funkcionális újítást.

A témára visszatérve a Firefox 56 másik nagy érdekessége, hogy teljesen megújult a Beállítások oldal: egy keresőmezővel gyorsan megkereshetőek a kívánt opciók, alaposan átrendezték a komplett felépítését, és könnyebben értelmezhetővé váltak a menüpontok leírószövegei.

A kisebb újítások közül kiemelendő, hogy az újonnan megnyitott fülek az előtérbe hozásukig nem kezdik meg az automatikus indításra állított médiafájlok lejátszását, továbbá frissült a kártékony webhelyek blokkolására használt Safe Browsing protokoll implementációja.

A böngésző felhasználói a főmenü → kérdőjel ikon → A Firefox névjegye panelen ellenőrizhetik, hogy megkapták-e már a legújabb verziót, ha pedig nem, akkor gombnyomásra telepíthetik a frissítést. Ha nem működne valamiért a frissítőszolgáltatás, vagy nincs telepítve a böngésző, akkor innen tölthető le a Firefox 56 telepítőkészlete.

