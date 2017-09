Magyar találmány mentheti meg az életét

A hirtelen szívmegállás világszerte vezető halálok, amelynek túlélési aránya mindössze 10 százalék, míg a stroke a második helyen áll. Ezeket szűrhetjük ki, vagy legalábbis ezek esélyeit jelezheti előre a magyar találmány.

Magyarországon jelenleg évente 40-50 ezren kapnak szélütést és mintegy 12 ezer ember veszíti életét agyi érkatasztrófa következtében.

Az esetek harmadában a stroke közvetlen kiváltó oka az úgynevezett pitvarfibrilláció, amely EKG-val felismerhető és kezelhető.

Ebben, mármint a korai felismerésben segíthet egy hitelkártya méretű szerkezet, melyet hazai fejlesztők alkottak meg és ami egy okostelefon segítségével akár a munkahelyünkön, is egy perc alatt elvégezhet rajtunk egy halom vizsgálatot.

A WIWE egy lapos kis eszköz, valóban akkora, mint egy bakkártya és nem is sokkal vastagabb nála. Egy kis ügyeskedéssel a pénztárcánkban is elfér, de egy ingzsebben már könnyedén hordhatjuk és bármikor elő is kaphatjuk.

Hogyan működik?

A WIWE használatához először is le kell töltenünk egy okostelefonos alkalmazást. Ez Android és iOS rendszerekre egyaránt elérhető. A letöltés és telepítés után regisztrálnunk kell, akkor a rendszer elkéri az alapvető adatainkat, miután pedig ezeket beállítottuk, már mehet is a mérés.

Ez úgy történik, hogy a kis kártya felületén található két ezüst pontra kell helyezni az ujjainkat és egy percig nyugodtan, kényelmes testhelyzetben, mozdulatlanul maradni. Az egy perc leteltével – amit mind a telefon, mind pedig az eszköz jelez, elengedhetjük a kártyát és a rendszer meg is kezdi az adatok kiértékelését, ami pillanatokat vesz csupán igénybe. Ezek után meg is jelennek az adatok a telefon kijelzőjén, és a rendszer komoly dokumentációs adatbázissal segíti az eredmény megértését.

Ezeket az adatokat láthatjuk a rendszerrel A képernyőn 3 db mért fő jellemzőt jelenít meg a 3 kör: EKG (Elektrokardiogram);

AR/PF (Aritmia, Pitvarfibrilláció); KH (Kamrai Heterogenitás).

A körök kitöltő színei a mérési eredmények kiértékelésétől függően zöld, sárga vagy piros színek lehetnek.

Zöld szín= „normál" állapot

Sárga szín= „kis eltérés"

Piros szín= „nagy eltérés" A képernyőn 3 db mért fő jellemzőt jelenít meg a 3 kör: EKG (Elektrokardiogram);AR/PF (Aritmia, Pitvarfibrilláció); KH (Kamrai Heterogenitás).A körök kitöltő színei a mérési eredmények kiértékelésétől függően zöld, sárga vagy piros színek lehetnek.Zöld szín= „normál" állapotSárga szín= „kis eltérés"Piros szín= „nagy eltérés" A kijelzőn az eredmény jelző gombokat megérintve az alábbi információk olvashatóak:

EKG: Az EKG-paraméterek eltérése az átlagostól (a kitöltő színtől függően normál, kis eltérést mutató, nagy eltérést mutató)

AR/PF: A szívritmus szabályosságát vizsgáló illetve a Pitvarfibrilláció (itt tudhatsz meg többet róla) gyanúját kereső funkció, mely által szívverésünk szabályosságáról és esetleges rendellenességeiről kaphatunk visszajelzést.

KH: A szívizom állapotának (itt tudhatsz meg többet a szívizomól) jelző száma, a kamrai heterogenitás (KH) mértéke (a kitöltő színtől függően zöld (normál/egészséges), a sárga (kis eltérést mutató, vagyis megnövekedett kamrai heterogenitású), illetve a piros (nagy eltérést mutató, vagyis jelentősen megnövekedett kamrai heterogenitású)) A körök alatt az SPO2 és a Bpm gombok az oxigén telítettség és a pulzus értékeit mutatják.

SPO2: A vér oxigén-telítettsége (oxigén szaturáció, SPO2) %-ban kifejezve.A mérési eredmény számértéke alatt található csúszkán megjelenik a mért érték és a csúszka színe által az érték elfogadhatósági szintje is.

Bpm: A pulzus szám (heart rate: HR) percenkénti száma (bit per minute: Bpm), (normál, lehetséges, valószínű).A mérési eredmény számértéke alatt található csúszkán megjelenik a mért érték és a csúszka színe által az érték elfogadhatósági szintje is.

Természetesen a rendszer nem csupán mér és kiértékel, de ezeket az adatokat tárolja is és azok folyamatos összehasonlításával is előrejelezhetjük a baj közeledtét.

A WIWE mögött több éves kutatómunka áll, amelyet Dr. Kozmann György (D.Sc.) egyetemi tanár, a Pannon Egyetem Egészségügyi Informatikai K+F Központ elnöke, az MTA doktora és munkatársai végeztek, a műszer fejlesztése és tesztelése 2014 októbere óta folyik.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

A cikk megjelenését támogatta az MVM Edison program.