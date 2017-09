Ez az igazi férfiak telefonja

Mondhatjuk, hogy a Caterpillar nem éppen a telefonjairól ismert vállalat, de ezzel együtt logikusnak tűnik, hogy ha már minden létező kemény munkához gyártanak gépeket, akkor készítsenek egy olyan készüléket is, ami egyébként túl is éli olyan körülmények között, ahol ezeket a bizonyos gépeket használják.

Így született meg a CAT S41, amire elég ránézni ahhoz, hogy a gyengébb idegzetűek azonnal szívrohamot kapjanak. Látványra is úgy ömlik belőle a tesztoszteron, hogy egy nőnek nem nagyon ajánlott a kezébe vennie, mert fennáll a kockázata, hogy azonnal szőr fog nőni minden testrészén, és két perc használat után bármelyik férfi rockénekest leválthatja a világon, olyan mély, férfias, érdes hangja lesz tőle.

Egyébként az előző gondolatmenetet nem a szexizmus indította el bennem, maga a CAT állítja, hogy a vásárlóik 95%-a férfi. Ezen persze nincs is mit csodálkozni, tekintve, hogy milyen munkakörökben lehet szükség egy ilyen telefonra. Meg hát, lássuk be: az S41 körülbelül annyira visszafogott jelenség a mai vékony, elegáns, alumínium okostelefonok világában, mintha valaki gumicsizmában és melós ruhában ülne be a Parlamentbe, vagy TEK-es rohamfelszerelésben jelenne meg egy lánybúcsún.

Az irgalmatlanul vastag, recésen gumírozott tömb átfogásához komoly marok kell. Ha pedig egyszer megfogtuk, az biztos, hogy nem fog kicsúszni a kezünkből, olyan biztos tapadást nyújt a burkolat, legyen szó puszta kezes használatról, vagy kesztyűről. Mert egyébként a kijelző kesztyűben is használható, sőt még akkor is ha vizes akár az ujjunk, akár a képernyő.

De nem ez az egyetlen pontja, ahol látszik, hogy a tervezők alaposan átgondolták, mire lenne szüksége a felhasználóknak nehéz körülmények között. Az S41 bármilyen hőmérsékleten üzembiztos marad -25 és +55 Celsius-fok között, kibírja a nagyon komoly rezgést és vibrációt, és ellenáll annak is, ha sós víz (vagy szimplán só) kerül rá.

Az összes csatlakozóhelyét alaposan eltakarták kinyítható, masszív borításokkal, vagyis nem kell aggódnunk a por és a homok miatt sem. Egyébként pedig az IP68-as szabványt túlteljesítő vízállósággal rendelkezik, így akár 2 méteres mélységbe merítve is működik legfeljebb egy órán keresztül. És persze víz alatt is használható mind a kijelző, mind a kamera. Igaz, utóbbi hiába egy 13 megapixeles, LED-es villanós, autófókuszos egység, túl jó képeket nem kell várni tőle - a célnak megfelel, és egyébként a gyártó szerint az ügyfeleinek nem fontos a kiemelkedően jó kamera.

Katonai szabványoknak megfelelően kemény az egész, azaz egyrészt simán használható önvédelmi célokra, de a cég által megadott adatok szerint azt is kibírja, ha 1,8 méter magasból betonra esik, de ezt mi nem akartuk letesztelni. Persze továbbra is fennáll a kérdés, hogy a kijelző mennyire bírna egy találkozást, teszem azt, egy szikla csúcsával. Valószínűleg semennyire.

Bár a képernyőt az új Gorilla Glass 5 borítja, és ennek köszönhetően a kisebb karcolásoknak ellenáll, de gyaníthatóan továbbra is ez a telefon gyenge pontja. Ráadásul nagyon gyűjti a különböző szmötyiket, így egy oleofób bevonat nem ártott volna, ha már a készülék többi pontján odafigyeltek arra, hogy minden körülménynek ellenálljon. Maga a kijelző egyébként rendben van, az 5 hüvelykes, Full HD felbontású IPS LCD panel szép színeket, remek betekintési szögeket és jó fényerőt produkál.

Nagyon jó ötlet, hogy az S41 oldalán helyet kapott egy sárga, különálló gomb, amire többféle dolgot is ráprogramozhatunk. Elindíthatjuk vele például az elemlámpát, de használható Push to Talk funkcióra is, így a telefon képes kvázi walkie-talkie-ként működni.

Kifejezetten hasznosnak tűnik az, amit a CAT lonely worker, vagyis magányos melós módként ír le: ilyenkor ha megnyomjuk a gombot, az rögtön küld egy vészjelzést, így a társaink tudni fogják, hogy ki kell menekíteni minket a barlang mélyéről.

A legtöbb hasonló strapafonnal az volt a baj a múltban, hogy habár kívülről masszívak és megsemmisíthetetlenek voltak, sajnos a processzoraik helyére is malter került, a memóriájukat pedig frissen kifúrt kőolaj helyettesítette. Szóval: okostelefonnak nem voltak éppen jók.

Szerencsére az S41 szakít ezzel a szokással: a központi chip egy nyolcmagos Mediatek Helio P20, négy darab 2,3 GHz-es teljesítményre kihegyezett, és négy darab 1,6 GHz-es takarékos maggal. Memóriából 3GB, tárhelyből pedig 32GB jutott, ami összességében azt jelenti, hogy egy erős középkategóriás hardverrel állunk szemben, amivel már kifejezetten gyors, akadásmentes és kellemes az Android használata.

Az Androidból egyébként a 7.0-ás verziót kapjuk meg, tulajdonképpen gyári, érintetlen formában. A CAT csak két-három saját alkalmazást telepít rá, melyek közül az egyik a Play Áruházból gyűjti ki nekünk kategóriákra bontva (építkezés, mezőgazdaság, ilyesmik) a hasznosnak tűnő alkalmazásokat.

A másik ennél érdekesebb, ez ugyanis arra szolgál, hogy egy másik telefont tudjon tölteni az S41, amihez még egy külön kábelt is mellékelnek a dobozban. Ez úgy lehetséges, hogy a CAT egy egészen brutális, 5000 mAh-s kapacitású akkumulátort épített ebbe a szörnyetegbe, ami (az összehasonlítás kedvéért) majdnem az iPhone 8-ban használt akksi duplája.

Ezzel egyrészt biztosan nem kell aggódnunk, hogy napközben cserbenhagy minket a készülék (a gyár 38 óra beszélgetési időt ígér), másrészt pedig erről már tényleg van értelme tölteni más telefonokat. A program egyébként kétféle töltési módra ad lehetőséget: ha 1,5 amperrel töltünk, akkor az S41 kikapcsol, ha viszont beérjük ennek a felével, akkor közben is tud üzemelni. Ráadásul beállíthatunk egy korlátot is, így nem kell aggódni, hogy miközben jótékonyan töltjük más telefonját, a miénk lemerül.

És akkor ezen a ponton eljutottunk az ár kérdéséig. Mivel a szolgáltatóknál még nem tűnt fel a készülék, így a kiskereskedelmi árra tudunk csak támaszkodni, ami pedig hivatalosan 160 ezer forint. Igaz, egy gyors keresés kiadja, hogy néhány boltban 120 ezer forint környékén is megúszhatjuk a dolgot, bár fontos megjegyezni, hogy ezek vélhetően szürkeimportos készülékek, szóval inkább nem ajánljuk ezt a megoldást.

Ez utóbbi ár egyébként elfogadható lenne, ezzel körülbelül 40-50 ezer forinttal lenne drágább, mint egy hasonló képességű mezei telefon. A 160 ezer azonban nagyok sok, így pedig igazából már csak a saját anyagi lehetőségeinken múlik, hogy megér-e nekünk ekkora felárat a brutális akkumulátor, a sebezhetetlennek tűnő külső, a néhány extra funkció, meg persze maga a CAT márkanév.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!