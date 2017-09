Jaedong már tizenöt hosszú éve e-sportolóként játszik a Blizzard népszerű játékával, a Starcrafttal, ám úgy néz ki, az idő lassan kezd eljárni felette. Manapság, ha interjút készítenek vele, a szemei rendszerint véreresek, bőre sápadt, és a hangja is rekedtessé vált. Nem úgy néz ki, mint aki épp most nyert egy fontos mérkőzést.

Ugyan vannak, akik számára nem mond túl sokat, e név, Lee „Jaedong" Jae-dong a játékban igazi sztárnak számított, aki olyan őrületes dolgokat művelt, amiről senki sem gondolta volna, hogy lehetséges.

Ő volt a Starcraft Zerg fajának koronázatlan királya. Mély játékmechanikai ismeretei és érzéke segítségével brutális támadásokat hajtott végre, ami ellen képtelenség volt védekezni. Jaedong játékstílusát legjobban az utánozhatatlan Zergling és Mutalisk egységekkel ötvözött mikro kombináció fémjelezte, mely révén képtelen agresszivitással indított már a mérkőzés legelején. Mindezt úgy, hogy stílusát nem mételyezte a korai támadásokkal együtt járó következetesség és logikai felépítés hiánya.

Ám tizenöt év az tizenöt év. Hiába töltötte be még csak a huszonhetet, ennyi, a top ligában töltött e-sportolás után már kezdi érezni korát. Elég pár játék, és a szemei már kiszáradnak, ujjai s csuklója fájdalomtól lüktet.

Jaedong számára a Starcraft bajnokságokra való edzés és felkészülés egyenlővé vált az önpusztítással.

Országa legjobb orvosai tanácsolták, hagyjon fel az e-sportolással, mert nincs semmilyen tudományos mód, mellyel vissza lehetne fordítani a testében bekövetkezett károkat. De még nem adja fel.

Sokat készültem a mai mérkőzésre, legalább annyit, mint profi játékos koromban.

Nyilatkozta egy árnyalatnyi büszkeség nélkül. Fénykorában Jaedong volt a legkeményebb, a legkitartóbb játékos, aki nem kevesebb, mint tizenhat órás szünet nélküli edzéseket nyomott le hosszú heteken keresztül. A puszta gondolat, hogy újra visszaálljon erre, őrültség, de Jaedong sosem állt messze az elmebajtól. Mindig is hajtotta a versenyszellem, egészen képességei határáig, és tovább. Bár régi fényét elvesztette, a rögeszmés hajtóerő, mely mindig is jellemezte, megmaradt.

Az elmúlt hónapokban nem túl impozáns online eredményeket ért el a Starcraft játékában, épp ezért számos rajongója elkezdett kételkedni abban, hogy az idei „Afreeca Starleague" huszonnégy meccséből álló bajnokságán meg tudja-e állni a helyét. Jaedong, amint értesült rajongói aggodalmairól, egyszerre érzett dühöt, szégyent és szomorúságot.

Bár nem érti, hogy ne tudna boldogulni egy tizenhat körös bajnoksággal, valahol mélyen azért sejti, hogy romló tendenciát mutató online eredményei a hibásak. Hogy ezen javítani tudjon, a megoldás egyszerű, jobban kell játszania, ám ehhez keményebben kell edzeni, ám utóbbi egészségi állapota miatt sajnos lehetetlen.

Így néz ki egy e-sportoló keze játék közben.

Jaedong még mindig be szeretne törni és letarolni a játékosmezőnyt minden bajnokságon, olyan agresszívan és olyan energikusan játszva, mint tíz évvel ezelőtt, kiszakadni a nosztalgiából és visszatérni régi dicsőségéhez, ám ezt nem fogja elérni azzal, hogy a Starcraft: Remastered játékában kicsivel, vagy akár sokkal jobban eredményeket ér el. Jaedong mindig is a Starcraft történelmének legjobb Zerg játékosa marad, ezt a titulust senki nem veheti el tőle. Ám az idő bizony elmúlt felette, és ezzel meg kell barátkoznia.

Még mindig nem tudok hozzászokni a vereségekhez. Hajdanán szinte soha nem veszítettem, most mégis úgy érzem, minden egyes győzelemért keservesen meg kell szenvednem. Próbálok megbékélni ezzel.

És Jaedong boldog is. Bár a vereségek és fizikai fájdalmai gyakran kínozzák, rajongói támogatása most is rengeteget jelent számára, s minden egyes győzelem, fergeteges mérkőzés, akárcsak egy múló pillanatra, de visszahozzák a régi dicsőség érzését. Az Evil Geniuses csapatában töltött évek szintén pozitív energiát jelentenek. Jaedong számára a velük töltött idő jelenti pályafutása legszebb pillanatait.

Jaedong e-sportolós napjai meg vannak számlálva. A következő évben szándékozik teljesíteni hadkötelezettségét, és egészségügyi állapotát tekintve nem lenne meglepő, ha az azt megelőző hónapokban felhagyna a Starcrafttal. Lehetséges, hogy az ASL negyedik évadja lesz az utolsó bajnoksága.

Nagyon erősen hajtottam magam, azért is, mert a rajongóim ezt várják el tőlem, de nem hiszem, hogy ezt sokáig folytatom a csuklóm, a szemem, meg a stressz miatt. Nem tudom, mikor hagyom abba ezt az egészet, de már nincs soká.

