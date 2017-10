Annak ellenére, hogy az első robotporszívó immáron több mint 10 éve került forgalomba, sokak számára még mindig „úri huncutságnak” tűnhet egy ilyen eszköz beszerzése. Hogy ez mennyire nem így van, arról a Xiaomi csúcskategóriás, mégis megfizethető terméke révén mi magunk is meggyőződhettünk.

A robotporszívók rövid, ám annál tartalmasabb történelmében ezúttal nem merülnénk el, azonban annyit mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a Xiaomi ezen a területen nem számít rutinos gyártónak.

Azoknak, akik már ismerik a pekingi illetőségű márka portfólióját, bizonyára nem mondunk újat azzal, hogy a vállalat az elektronikai termékek piacának szinte minden szegmensében képviselteti magát, a mobiltelefonoktól kezdve, az otthonautomatizálási rendszereken át egészen a légtisztító berendezésekig. A paletta közös pontja, hogy egytől egyig kiváló minőségű készülékekről beszélhetünk, amelyek anyaghasználata, illetve tudáskészlete nem egy esetben mutat túl a legnagyobb európai és tengeren túli gyártók kínálatán, ráadásként a termékekhez rendre kiváló árszabást társít a Xiaomi.

Nem kivétel ez alól tesztünk alanya, a Mi Robot Vacuum névre hallgató robotporszívó sem, amely a szisztematikus megoldások – egyelőre nem túl népes – táborát gyarapítja.

A kategória sajátossága, hogy ez idáig csak néhány, jócskán százezer forint feletti vételáron elérhető gépet találhattunk itt, ezért a Xiaomi újdonsága a maga 330 dolláros árcédulájával mondhatni légüres térbe érkezett.

Ha már szóba került a vételár: az általunk tesztelt porszívót a Gearbest webáruházból szereztük be,

amely a megfelelő kézbesítési módozat (PPriority Line: EU Express) kiválasztása esetén európai raktárból kézbesíti a megrendelt csomagokat, ezért egyéb díjtétel már nem terheli pluszban az oldalon feltüntetett árakat. A kiszállítás esetünkben 13 napot vett igénybe, amelyet követően alaposan becsomagolva, sérülésektől mentesen vehettük át teszteszközünket.

R2D2 a nappaliban

Visszatérve magára a robotporszívóra, az eszköz felépítése rendkívül hasonló a műfaj nagy öregjének számító iRobot gépein látottakhoz. A mindössze 8 centiméter magas, henger formájú készülékház palástján különféle szenzorok, illetve ütközők futnak végig, de ugyanitt kaptak helyet a töltőrendszer érintkezői, illetve a hangszóró (merthogy, a porszívó beszél hozzánk) rácsozata is. A készülék aljának középső fertályát egy sörtékkel gazdagon ellátott gumikefe uralja, amely elsősorban a szőnyegek takarítása során tesz majd jó szolgálatot.

A Mi Robot mozgását biztosító gumikerekek által közrefogott egységet a berendezés jobb oldalára szerelt forgókefe egészíti ki, amely a szennyeződések porszívó elé söprésére hivatott. Elsőre talán furcsa lehet, hogy oldalkeféből mindössze ez az egy darab kapott helyet a készüléken, azonban ahogyan azt próbáink során is tapasztaltuk, a tereptárgyakat és a falakat rendszerint azok bal oldaláról próbálja meg követni a Xiaomi terméke, így a csak jobb oldalon szorgoskodó „seprű” alkalmazása átgondolt koncepciót takar. A berendezés felnyitható fedele alatt található a 0,7 liter kapacitású portartály, amelybe az alsó gumikefe közvetlenül sepri a port, az ugyanitt beszívott nagy mennyiségű levegő pedig egy porszűrőn keresztül át távozik a külvilágba.

A magas fényű műanyagból kialakított felső részen található a készülék 12 elemből álló szenzorrendszerének legfontosabb eleme, az LDS (Laser Distance Sensor) érzékelő.

A hagyományos, véletlenszerű elven navigáló megoldásokkal szemben tesztünk alanya szisztematikus rendszerű, azaz nem pingponglabdaként, jórészt random útvonalak és sémák mellett járva takarít az adott helyiségben, hanem tudatosan járja be azt.

A szenzor révén a porszívó képes egy gyenge, a szem számára teljes mértékben láthatatlan (és ártalmatlan) lézersugár kibocsátására, amely segítségével

másodpercenként 1800 alkalommal, 360 fokos tartományban szkenneli a helyiség falait, illetve 6 méteren belül minden akadályként szóba jöhető tárgyat

Az így készített térkép segítségével a robot az első takarítást követően már pontosan tudni fogja, hogy a lakás mely szegletében jár, ez pedig hatékonyabb útvonaltervezést, így végső soron alaposabb tisztítást tesz lehetővé. Ez és a SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) algoritmus kettőse biztosítja a nagyobb alapterületű ingatlanok problémamentes takarítását is. Habár a Mi Robot nem kevesebb, mint 5200 mAh-nyi energiát tárolhat el a Li-ion akkupakkjában (szemben a konkurensek 3300–4000 mAh kapacitású telepeivel), egy többszobás családi ház esetében előfordulhat, hogy nem lesz képes egy menetben felporszívózni minden helyiséget. Ilyen esetekben hófehér segítőnk képes a lehető legrövidebb úton visszatérni a dokkolóállomásához, majd az akkumulátor feltöltését követően ugyanonnan folytatni a takarítást, ahol az korábban abbamaradt. Az egyetlen feltöltéssel bejárható terület mérete függ a beállított teljesítményfokozattól, illetve az akadályok számától is.

Tapasztalataink alapján „Balanced” beállítás mellett a készülék negyedóra alatt 17-18 négyzetméternyi szőnyeget takarít fel, miközben az akkumulátor kapacitása nagyjából 10 százalékkal csökken.

A Mi Robot fedlapjának elülső részén találhatjuk az egyetlen fizikai kezelőszervet, amelyet egy státuszjelző LED-csík ölel körül. Az éjszaka sem bántó fényerővel operáló fényforrás nem csupán látványelem, a töltést pulzálással, az esetlegesen bekövetkező hibákat pedig vörös fényű villogással jelzi. A fizikai gomb kettős funkcióval bír: egyrészt a segítségével az okostelefonos applikáció használata nélkül is útjára bocsáthatjuk a porszívót (a legutóbb használt beállításokkal), másfelől azonnali dokkolást is kezdeményezhetünk vele. A gyakorlatban igen hasznosnak találtuk ezt a megoldást, hiszen segítségével az idősebb generáció számára is kezelhetővé vált a készülék.

A robotporszívó üzembe helyezése nem igényel különösebb szakértelmet, annak ellenére sem, hogy angol nyelvű használati útmutató ezúttal nem segíti a feladatot. Kezdő lépésként a dokkoló elektromos hálózatba csatlakoztatását végeztük el. Habár a bázisállomás tápkábele nem az Európában használatos kivitelű, a gyári töltőkábel eltávolítható a dokkolóból, így könnyedén helyettesíthető egy teljesen szabványos, bármely nagyobb műszaki áruházban forgalmazott „piskóta” típusúval. A töltőállomás áram alá helyezését követően figyelmünket akaratlanul is a készülékre szegeztük: a Mi Robot egy szolidnak nem nevezhető fanfár kíséretében kelt életre, majd a produkciót egy (vélhetően) mandarin nyelvű köszöntéssel fejelte meg. Első meglepettségünkből felocsúdva, az e célra szolgáló gomb lenyomásával töltőre küldtük robotizált bejárónőnket, majd kezdetét vette a technológián szocializálódott férfiember legkedvesebb tevékenysége, a készülék funkcióinak felfedezése. Ehhez első lépésként a Play áruházból letölthető, angol nyelven kommunikáló „Mi Home” applikáció beszerzése szükséges, amely segítségével - egy rövid regisztrációt követően - férhetünk hozzá a porszívó teljes tudástárához. A sikeres (még Bluetooth alapú) kapcsolatfelvételt követően nem maradt más dolgunk, mint a szoftver kérdésére felelve megjelölni azt a wifihálózatot, amelyre a porszívónkat a későbbiek során csatlakoztatni kívántuk, így biztosítva számára a működéséhez (nem feltétlenül) szükséges internetes hozzáférést.

A lélek tükre: a szoftver

A porszívó elindításához igazából nyelvtudásra sem lesz szükségünk, hiszen az alkalmazáson belül a stilizált ikonokra bökve azonnal munkába küldhetjük szorgos segédünket. Hasznos funkció, hogy a munkafolyamat egésze végigkövethető akár a távolból is, hiszen az applikáció a szoba hozzávetőleges alaprajzát ábrázoló skiccen valós időben mutatja, merre jár éppen a robotunk, emellett a legfontosabb eseményekről azonnali értesítést is kapunk. Ilyen esemény lehet a takarítás befejezése, vagy éppen annak sikertelensége is. Utóbbi esetben a naplót megnyitva, majd a művelet részleteire pillantva ugyancsak elérhetjük a térképes nézetet, amelyen azonnal látható, hogy a lakás mely területén szakadt meg a művelet.

A beállítások között az olyan alapvető funkciók, mint például a takarítások időzítése, vagy a távirányítás mellett további hasznos lehetőségeket is találhatunk, ilyen például a beépített (angol nyelvű) súgó, vagy a porszívó karbantartási igényeit monitorozó alkalmazás. Apró, de annál fontosabb figyelmesség, hogy mind a készülék, mind a szoftver rendelkezik DND-móddal, azaz az értesítések küldésére egy megadott időtartamon belül bojkottot kérhetünk, ez alatt sem a telefonunk, sem a porszívó nem zaklat majd bennünket státusz üzenetekkel. Ahogyan már említettük, a porszívózás időtartamáról, illetve a takarított terület nagyságáról térképpel kiegészített statisztikát kapunk, amely aktív wifikapcsolat hiányában sem vész el, hiszen amint újból hálózati kapcsolathoz jut a készülék, feltölti a friss adatokat a „Mi Home" alkalmazásba.

Ez mind szép, de takarít rendesen?

A robotporszívókkal kapcsolatos talán leggyakoribb kérdés, hogy kiváltható-e velük a rendszeres porszívózás? Nos, véleményünk szerint a heti „nagytakarítást” nem helyettesítheti egyetlen ilyen eszköz sem (hiszen portörlésre például alkalmatlanok),

azonban napi 1 időzített porszívózással az addiginál lényegesen nagyobb mérvű tisztaság érhető el.

Különösen a porosabb lakások esetében ajánlott egy ilyen eszköz beszerzése, hiszen a mindennapi élet rutinja során bejutó homok vagy utcai por jórészét begyűjti majd alkalmi segítőnk. Ehhez szerencsére minden fegyvere adott, ez pedig az eredményességét vizsgálva is tetten érhető.

A tesztidőszak során legalább naponta egyszer, de néha több alkalommal is megfuttattuk a készüléket, és a berendezés egyetlen esetben sem akadt el tereptárgyban, vagy csavarodott fel a földön felejtett telefontöltő kábelben. Ez igen komoly fegyvertény, különösen, hogy ehhez semmilyen előkészítésre nem volt szükség, a porszívónak a mindennapi életvitelünk szerint elhelyezett tárgyak között kellett helytállnia.

Érdekes volt megfigyelni, ahogyan robotizált segítőnk az irodaszék csillag alakú talapzatához érve bekanyarodott az egyes ágak közé, vagy ahogyan a „relaxfotelek” nagyjából 2 centiméteres magasságú lábai mellett elfordulva, a bútorok alá manőverezve is kitakarított, bárminemű bizonytalanság vagy késlekedés nélkül.

Ahogyan az az utóbbi példából is látható, a Xiaomi termékének minden pozitívuma mellett van egy komoly nemezise is, amely a gyakorlatban a másfél centiméternél magasabb küszöbökön történő átjutásban érhető tetten:

ezekre az akadályokra a porszívó az esetek többségében meg sem próbál felmászni, amennyiben mégis megkísérli, érzékelve a részleges elakadást, oda-vissza mozgással igyekszik visszatérni a szobába (meglepő eredményességgel).

Ennek megfelelően a több szobán átívelő takarítás csak abban az esetben kivitelezhető automatizáltan, amennyiben a zökkenőmentes átjárás lehetőségét biztosítjuk a Mi Robot számára. Fontos megjegyezni, hogy küszöb nélkül is lezárhatunk egyes területeket a porszívó előtt, ehhez azonban egy utólag - nagyjából 11 dolláros áron - megvásárolható „Mi Invisible Wall”-ra lesz szükségünk. A hangzatos név tulajdonképpen egy másfél milliméter vastag, két centiméter széles, erősen mágnesezett kivitelű szalagot takar, amelyet méretre vágva helyezhetünk például a szobaajtóba. Ez a végtelenül egyszerű megoldás igen jó hatásfokkal működött a tesztidőszak során, ráadásul külön tápellátást sem igényel a használata (szemben a konkurens gyártók aktív megoldásaival).

A tisztítás minőségével kapcsolatban elmondható, hogy a teszthelyszín padlózatát burkoló rövid szőrű szőnyeg esetében a végeredménnyel maradéktalanul elégedettek voltunk. A heti nagytakarítás munkaeszközeként szolgáló, ezúttal kontroll készülékként alkalmazott „cyclo tartályos” kézi porszívóval feltakarítva a robot után csak minimális pormennyiséget tudtunk összegyűjteni. Síkpadlón, illetve járólapon talán valamelyest jobban teljesít a klasszikus porszívó, de a szőnyeg esetében az alsó gumikefe által biztosított mechanikai tisztítás rendkívül hasznos képességnek bizonyult.

A szívóerő tekintetében a takarítások során többnyire a „Balanced” teljesítménybeállítást preferáltuk, mert a begyűjtött por mennyiségében nem volt akkora különbség az erősebb fokozatok javára, mint amit a megnövekedett zajszint tükrében vártunk volna.

Gyorsan hozzá kell tennünk azonban, hogy még a csúcsot jelentő „Max Speed” állásban sem zavaróan hangos a Xiaomi újdonsága, az ellentétes végletet jelentő „Quiet” módban pedig már-már zavarba ejtően alacsony hangerő mellett dolgozik a készülék. Annak sem kell aggódnia, aki a bútorok épségét tartja szem előtt, mert tesztünk alanya rendkívül finoman közelíti meg a tereptárgyakat, kárt még ütközés esetén sem tesz azokban.

Összegezzünk!

A Xiaomi Mi Robot Vacuum jött, látott, és bennünket meggyőzött. A készülék a takarítás eredményességét tekintve teljesíti mindazt, amelyet a specifikációi alapján elvárhatunk tőle, a lézeres letapogatás, illetve a fejlett útkereső algoritmus kettőse révén pedig a tisztítandó területet fennakadások nélkül járja be. A mindkét népszerű okostelefonos rendszeren elérhető applikáció már csak hab a tortán, amely az elvitathatatlan „geek faktor” mellett valódi értéket képvisel a mindennapos használat során. Habár fej-fej mellett összevetni a robotot sajnos nem tudtuk más, hasonlóan korszerű felszereltségű eszközzel, azonban ennek hiányában is

úgy gondoljuk, hogy a mintegy 83.000 forintnak megfelelő vételárát minden további nélkül megéri a Xiaomi újdonsága.

