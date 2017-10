Teljes letámadást indított otthonainkért az Amazon

Az Amazon számos új eszközt mutatott be, mellyel nem titkolt célja, hogy a lakásunk minden szobájában ott legyen. A cég azt szeretné, hogy ha le akarjuk kapcsolni a villanyt, vagy be szeretnénk indítani a kávéfőzőt, elég legyen csak Alexának szólni.

Nem egy példát találni arra az informatika történetében, hogy mennyire fontos időben megszállni, és gyakorlatilag eggyé válni egy szegmenssel. A Microsoft ezt tette a Windowszal, amivel kirobbanthatatlanná vált a dolgozószobákból és irodákból, vagy éppen a Google az Androiddal, ami ellen többé egyetlen telefonos operációs rendszernek sem lesz esélye.

Gyakori az is, hogy további hódítási kísérletek nem sikerülnek. A Microsoft például nagyon szeretett volna kijönni a dolgozószobából, és megszállni a nappalinkat is az Xbox segítségével, azonban hiába tart a konzol a harmadik generációjánál, ez csak részlegesen jött össze. Ehhez hasonlóan az Amazon nagyon csúnyán elbukta az okostelefonok felé terjeszkedést, úgyhogy a cégnek új tervre volt szüksége.

Ezt az új tervet pedig a még mindig felfutásának elején járó, de rendkívül ígéretes okos otthonokban látta meg a vállalat. Az Amazon célja innentől kezdve egyértelműen az, hogy megszállja az otthonainkat. Az invázióhoz pedig eszközöket is bemutatott a vállalat néhány napja, de mielőtt ezekre rátérünk, említsük meg a legfontosabb eszközt: ez az Alexa.

Az Alexa az Amazon saját intelligens asszisztense, vagyis abban a ligában játszik, mint a Google Asszisztens, vagy az Apple-féle Siri. Csak éppen egyelőre úgy látszik, hogy mindegyiknél okosabb és használhatóbb, az Amazon pedig azt akarja, hogy mindenhol ott legyen - de legfőképpen az otthonainkban.

Nem véletlen, hogy már több mint 5000 fejlesztő dolgozik az Alexán, és a várakozások szerint 2020-ra már 10 milliárd dollár forgalmat generál majd az Amazonnak. Ezek egy része közvetlenül az Alexával felszerelt termékek értékesítéséből származik majd, egy másik része pedig az Alexa segítségével elindított tranzakciókból.

Amellett, hogy Alexa tud nekünk kaját rendelni, válaszolni a kérdéseinkre, elmondani az időjárást, lejátszani zenét, beállítani ébresztőt, felolvasni a híreket, és még hosszan lehetne sorolni, amivel már alapból kifejezetten hasznos tud lenni egy lakásban, a következő években várhatóan az egyik legfontosabb funkciója az okos otthonok irányítása lesz.

Az otthonaink meghódításában pedig az Amazon az újonnan bemutatott Echo Plusra támaszkodik. Ez elsőre szinte pontosan olyannak tűnik, mint az eredeti Echo okoshangszóró, csak éppen most már tud egy nagy trükköt. Ez a trükk pedig nem más, mint hogy beleépítették a Zigbee protokoll támogatását, ami egyébként egy nyílt rendszer, és számos kisebb-nagyobb okoskütyü használja, a jövőben pedig várhatóan még több fogja.

Az Echo Plus pedig ennek segítségével magától fel tudja térképezni az otthonainkban található kütyüket, az okos izzótól kezdve az okos záron át az okos hűtőig. Elég lesz csak szólni Alexának, hogy találja meg az eszközöket, ő pedig aztán Bluetooth-on és Wi-Fin keresztül megteszi, amit csak tud. Onnantól kezdve pedig az Echo Plus válik az okos otthonunk központjává, aminek segítségével minden eszközünket vezérelhetjük, és amin keresztül ezek elérik az internetet.

Innentől kezdve pedig már elég szólnunk Alexának, hogy kapcsolja fel a villanyt, zárja be az ajtót, vagy tekerje lejjebb a fűtést. Az új, továbbfejlesztett hangvezérlésével még arra is képes, hogy tudja hol vagyunk, így nem kell bemondanunk a helyiség nevét is, ahol le szeretnénk kapcsolni a villanyt. Persze mindez akkor működik a legjobban, ha nem csak az Echo Plusba ruházunk be, hanem lehetőleg beteszünk egy alexás eszközt mindenhova a lakásban.

És (hogy, hogy nem) az Amazon természetesen gondoskodik arról, hogy legyen is egy Echo kütyü minden egyes szobába, hogy Alexa bárhonnan elérhetővé váljon. Az Echo Spot például egy pici, képernyővel és kamerával felszerelt gömbőc, ami tökéletesen kiváltja az ébresztőórát (mondjuk nem biztos, hogy mindenki akar egy kamerát a hálószobájába, de ez már egy másik kérdés).

Az Echo Show már egy nagyobb, 7 hüvelykes kijelzővel (és szintén kamerával) felszerelt kütyü, amivel kiválóan lehet videótelefonálni a konyhában, közben pedig megkérni Alexát, hogy a képernyőre tegye már ki a receptet, hogy közben azért az étellel is tudjunk haladni. Aztán persze ott van a most teljesen megújított sima Echo is, ami okoshangszóróként bármelyik helyiségben jó szolgáltatot tehet, de hogy ha ez nagy lenne, vagy csak szeretnénk egy hordozhatóbb verziót belőle, akkor máris jelentkezik az Echo Dot.

De nehogy azt higgyük, hogy a ruhásszekrény közelében nem lesz szükségünk Alexára. Mert bizony lesz, erre szolgál ugyanis az (egyelőre még inkább szűk körben, csak Amerikában tesztelt) Echo Look. Ez egy Alexával felszerelt kamera, ami tud fotózni, hangot rögzíteni és akár 360 fokos videókat készíteni. A legfontosabb tulajdonsága azonban, hogy divatszakértők segítségével kialakított, gépi tanulást használó rendszer segítségével meg tudja mondani, hogy mennyire nézünk ki jól a kiválasztott ruhánkban.

Az Amazon célja tehát egyértelműen az, hogy az Alexa otthon megkerülhetetlenné váljon, és egyelőre úgy látszik, hogy ebben jóval előrébb jár a vállalat, mint az Apple, a Google, vagy akár a Samsung. De mi a helyzet akkor, ha elmegyünk otthonról? Nos, az Amazon ezzel kapcsolatos további terveire utalhat, hogy 2018-tól a BMW közvetlenül az autóiba építi majd be Alexát...

