Ezek a masinák garantáltan megkönnyítik a fiatalok életét

Fiatalkorban a még gyorsan regenerálódó szervezet szinte megköveteli a szociális háló foltozgatását, azaz a szórakozást, lumpolást, amelyet össze kell hangolni a tanulmányok vagy munkahelyi követelmények teljesítésével, ami pedig komoly éjszakázásokhoz vezethet. Ennek következtében viszont kevesebb idő marad az olyan, nem annyira lényeges dolgokra, mint a főzés, takarítás, mosás, vasalás, illetve a rendszeres étkezés és folyadékbevitel.

Emiatt aztán előfordulhat, sőt, sajnos elő is fordul gyakran, hogy a húszas-harmincas korosztályba tartozók lakása úgy fest, mintha Batu kán eltöltött volna egy vidám estét ott egy kisebb horda társágában: Szertehagyta a gyűrött ruhákat, elszórta a porcicákat, a konyhát telepakolta mosatlan edényekkel, felfalta az anyutól hozott finomságokat, pizzarendelésre kárhoztatva a szerencsétlen ifjúságot! De ennek nem kell ám így lennie!

Egy csomó szuper háztartási gép várja már remegve, hogy szolgálatba helyezze magát, és megkönnyítse a mindennapi életet, ezek közül válogattunk össze párat.

A padló Terminátora

Sokan nem bíznak a robotporszívókban, pedig az az igazság, hogy egy jó, nagy teljesítményű masina gyakorlatilag olyan, mint az áldás. Egy ilyen gép ugyanis TÉNYLEG képes teljesen feltakarítani egy szoba minden egyes négyzetcentiméterét, legyen szó parkettáról, kőről, linóleumról vagy szőnyegről. Szenzorai révén képes egyrészt megjegyezni, hogy már merre járt, illetve ügyesen kikerülgetni a szék, asztal vagy ágy lábait, befúrja magát minden elérhető helyre, és felzabálja a koszt.

Szó szerint így működik, tehát az ember, mielőtt elmegy suliba vagy munkába, útjára engedi a gépet - jobb esetben beállítja az automatikus idulást - és mire hazaér, tiszta szoba várja, ami azért elég nagy ajándék.

Viszont ez az a termékcsalád, ahol csak a minőségi modelleknek van értelme. Nincs az, mint mondjuk egy botmixernél, hogy "hoppá, nem zúzta szét a narancsot, akkor rámegyek még egyszer".

Egy gagyi robotporszívó ugyanis huszonötször is átszaladhat a szobán, akkor is ott fogja hagyni a kritikus helyeken a szennyeződést, ami az egész eszköz létének értelmét kérdőjelezi meg, joggal.

Tippünk: iRobot Roomba 605

A konyha tündére

A mosogatógép már pusztán azzal szebbé teszi az életet, hogy bele lehet pakolni a használt edényeket, tányérokat, poharakat és evőeszközöket, amelyek így már nincsenek szem előtt, és nem okoznak állandó lelkiismeret-furdalást, folyamatosa emlékeztetve minket restségünkre. Az sem utolsó szempont, hogy meg is pucolják ezeket, mégpedig (legalábbis a minőségi masinák esetében) hibátlanul, és sokkal takarékosabban, mint a kézműves módszer.

Ez nem vicc! Egyetlen kézi mosogatás első két perce alatt fogy annyi víz átlagosan, mint amennyihez egy gépnek összesen szüksége van, öblítéssel együtt. Plusz a forró vizet is sokkal hatékonyabban használja fel, ami azt jelenti, hogy energiát spórol.

Ma már vannak olyan darabok is, amelyek maguktól felmérik, mennyi motyót pakoltak beléjük, és automatikusan ehhez igazítják a beállításokat.

Tehát, ha valaki egy ködös vasárnap reggelen, pislákoló életfunkciókkal, minimális koncentrációs készséggel indítja el, akkor is tökéletes munkát végez. Szóval a mosogatógép igazi joker, energiát, fáradtságot, vizet és pénzt is meg lehet vele takarítani, no meg persze rengeteg időt, amit lehet sokkal-sokkal fontosabb dolgokra fordítani.

Tippünk: Electrolux ESF4660ROW keskeny mosogatógép

Életet adó energia

Biztos mindenki találkozott már a Láthatatlan Pohártöltögetővel, azzal a kis manóval, amely a mulatozások alatt valahogy mindig elintézi, hogy legyen mit innunk...

A vele való randevú szó szerint kegyetlen másnapot eredményez, amelynek kínjai a legkíméletesebben ipari mennyiségű (alkoholmentes) folyadék, illetve (meleg) szénhidrát bevitelével enyhíthetőek. A pizza persze nem rossz megoldás, de hát egyrészt elég drága, másrészt pedig várni kell rá, a percek pedig az ilyen nyomorúságos élethelyzetben óráknak, sőt gyakran éveknek tűnnek! Tökéletes pótlék lehet egy fenséges melegszendvics, amely pikk-pakk összeállítható gyakorlatilag bármiből, ami otthon van, és ehhez nem is kell más, csak egy jobb melegszendvics-sütő. Sajnos sokan vannak, akik beérik mikróval is, de ők nem tudják mit csinálnak, merft ez olyan, mintha a kéregből készült papucsot húznának a lábukra a legnemesebb szattyánbőr csizma helyett.

Ma már jó pár olyan melegszendvics-készítő masinéria van, amellyel hús, sajt is grillezhető, sőt még gofri is készíthető. Nem árt, ha rendelkeznek zsírfogóval, könnyen tisztható bevonattal, és kontroll-lámpával sem, ugyanis ezek azért jelentősen megkönnyíthetik a használatát.

Tippünk: Philips HD2395

Söröző otthon

Brit tudósok kimutatták, hogy az emberek jó nagy hányadának legalább egyszer megfordult a fejében fiatal korában, hogy saját bárt/kocsmát kellene nyitni, de persze a legtöbb esetben ebből nem lesz semmi. Ám ettől függetlenül még nem kell szomorkodni, hiszen ma már akad lehetőség arra, hogy a saját lakásunkból varázsoljunk meghitt búfelejtőt.

Ehhez nem kell mást tenni, csak beszerezni egy otthoni használatra szánt sörcsapot, amiből egyébként ma Magyarországon meglepően karcsú a kínálat. Az általunk kinézett gépezet mindenesetre tökéletesnek tűnik, hiszen

bármilyen 5 literes party hordóra rácuppantható egy mozdulattal, és teljesen magától 4,5, illetve 6 °C-ra hűti le a folyékony kenyeret.

Az sem rossz, hogy a kompresszorból érkező gáz nyomása állítható, ennek köszönhetően mindig ellenőrzésünk alatt tarthatjuk annak optimális adagolását. A higiéniával sem lehet gond, hiszen az eszköz egyszerűen szétszedhető, és akár mosogatógépben is megpucolható.

Tippünk: Klarstein Hopfenthal

A hideg kakukktojás

Az utolsó csoportot az eddigiektől ellentétben alapvetően nem otthoni használatra tervezték, de azért természetesen egy lakásban is kiválóan beválhat. Hiszen a mobil hűtőládákról van szó, amiket simán oda lehet tenni a kanapé, fotel mellé, megtölteni fagyival, vagy üdítővel, és bele-bele nyúlkálni filmezés, meccsnézés vagy játék közben. Ezek az aktív eszközök ugyanis működtethetőek hálózati áramforrásról épp úgy, mint az autó szivargyújtójáról.

Tehát vihetjük őket magunkkal kempingezni, fesztiválozni, vagy ha csak leruccanunk a Duna partra, a Balaton mellé, vagy fel egy hegyi tisztásra a barátokkal. A jobb modellek hűtő- és fűtő módban is működtethetők, ami egy téli kirándulás során piszok hasznos lehet. Természetesen tökéletesen kell szigetelniük, hogy jó sokáig hidegen/melegen tartsák a beléjük rejtett finomságokat, és az sem árt, ha van kerekük. Sőt, ma már léteznek olyan modellek is, amelyek rendelkeznek beépített USB csatlakozóval, így képesek menet közben a rájuk dugott telefonok, esetleg fényképezők töltésére is.

Tippünk: Conrad MobiCool Trolley G35

