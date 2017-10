Beszélni kezdett egy nőhöz a biztonsági kamerája

A kutyájának szemmel tartására vette, aztán őt figyelték vele.

Jó néhányszor említettük már, hogy az internetre köthető kütyük jelentős része rendkívül sebezhető, a gyártóik egyszerűen nem foglalkoznak a biztonságossá tételükkel. Jobb esetben ennek nincs komoly praktikus jelentősége, de például a biztonsági kamerák esetében már nyilván nem mindegy, hogy kit tud távolról rákapcsolódni az eszközökre.

A The Next Web jóvoltából most eljutott egy félelmetes példa ezekre a problémákra a nemzetközi sajtóba. A holland Rilana Hamer néhány hónappal ezelőtt vásárolt az Action diszkontlánc egyik üzletében egy olcsó netre köthető kamerát, hogy a távollétében rá tudjon nézni az okostelefonján keresztül a kutyájára. A kamera felső része távolról mozgatható a pásztázás érdekében, továbbá a beépített mikrofonjának és hangszórójának köszönhetően kétirányú beszélgetésre is lehetőséget biztosít.

Rilana egyszer csak arra lett figyelmes, hogy furcsa hangok jönnek a nappalijából: a kamera furcsa zajokat hallatott a hangszóróján keresztül, és pásztázta a helyiséget. Először azt hitte, hogy meghibásodott az eszköz.

Röviddel később újrakezdődött a jelenség, ám ezúttal valaki követte a kamerával, majd köszöntötte hangszóróján keresztül.

Érthető módon Rilana alaposan megijedt, így kihúzta a kamera áramkábelét, és visszatette az eszközt a dobozába. Nem világos, hogy ki beszélt hozzá, hogyan jutott be az eszközbe,

és mióta figyelte.

Végül kíváncsiságtól hajtva harmadszorra is beüzemelte a kamerát, ám ezúttal ő is videózott a telefonjával. Nem okozott csalódást a rejtélyes zaklatója, pár perccel a kütyü aktiválása után újból köszöntötte; ez a találkozó látható a fenti videón. A nő újból áramtalanította a kamerát, majd visszavitte a boltba.

Az Action áruházlánc szóvivője szerint majdnem az összes Rilana által vásárolt kamerát eladták már, de ilyen panasszal még egyetlen vásárló sem vitte vissza a terméket. A kütyü gyártója állítólag vizsgálja a problémát, az Action pedig a nyomozás eredménye alapján még eldönti, hogy miként fogja kezelni a helyzetet.

