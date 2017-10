Kipróbáltuk a Sony 4K-s Blu-ray lejátszóját, és megdöbbentünk

A Sony olyan felhasználóknak szánja az új lejátszóját, akik hiszik, hogy van élet a Netflixen és a Spotifyon túl. Hogy a torrentoldalakról ne is szóljak.

Emlékszem, amikor ismerkedni kezdtem a valódi hifi- és házimozirendszerekkel, akkor még nem is volt kérdés, hogy egy ilyen rendszer forrása hardveres lejátszó legyen. Ezek lehettek lemezjátszók, kazettás magnók vagy videomagnók, később pedig DVD- és CD-lejátszók. Ezt a trendet először a letölthető zene és videófájlok gyengítették meg, bár eleinte csak kicsit, mert akkor még

egy éjszakát kellett várni arra, hogy egy CD lecsöpögjön a gépünkre az egyik korai fájlmegosztóról.

Ráadásul ez még az alaposan betömörített, így elég gyatra minőségű MP3 korszaka volt.

Innen sikerült eljutnunk arra a szintre, hogy ma már a torrentoldalakon is a tömörítetlen formátumban sorjáznak az albumok és a filmek. Ami persze azt is jelenti, hogy egy-egy film simán elfoglal 50 gigabájt tárhelyet, de ez már csak letöltési sebesség és tárhely kérdése.

Emellett vannak még a legális online zene- és filmszolgáltatók, amelyek szintén nem kicsit erodálják a lemezalapú piacokat.

Hogy akkor mire is jó egy Blu-ray-lejátszó manapság?

Az első és nyilvánvaló válasz természetesen a zökkenőmentes, kiváló minőségű lejátszás. Az itt biztosan nem fordulhat elő, hogy egy nagyfelbontású zenei- vagy videófájl lejátszásakor a sávszélesség miatt akadozzon az élmény.

A második válasz pedig a modern lejátszók szolgáltatásrendszereiben keresendő. Egy ilyen készülék ugyanis egy egyszerűbb tévét is képes „okosítani". Bár nehéz elképzelni, hogy egy erős Blu-ray-lejátszó vásárlójának nincs valami komoly méretű okostévéje. Az viszont már sokkal valószínűbb, hogy nincs tévéje, hanem mondjuk egy komoly projektorra helyezi a hangsúlyt, kikerülve így a milliomosfeleségek bűvköréből, és csak a minőségi filmnézésre készül fel.

Nézzük akkor a mai versenyzőnket

A Sony UBP-X800-as lejátszója minden tekintetben a minőségi élményre törekszik. Külseje elegáns, letisztult, minden bútorstílushoz jól társítható. A mérete a szokásos hifi-komponens méret, így toronyba is jól illeszthető.

Ennél azonban sokkal fontosabb a szolgáltatásrendszere, ugyanis egy okosrendszert is kapott, ami azt jelenti, hogy van beépített Wi-Fi adaptere, és ezen keresztül prémium szolgáltatásokhoz is hozzáférünk vele. A kötelező elemek (Spotify, Netflix, YouTube) mellett otthoni szerverekről is tudunk filmet, zenét lejátszani, illetve egy Opera böngészőt is kapunk, amivel minden más megoldható.

A lejátszható formátumok is nagyon széleskörűek

A lejátszó Sony által kifejlesztett Precision HD lemezmeghajtója szinte az összes optikai lemezformátumot - köztük a DVD-Video és DVD-Audio, CD és Super Audio CD, valamint Blu-ray 3D és BD-ROM – tökéletesen olvassa, és emellett szinte bármilyen USB-n keresztül elérhető formátumot is kezel.

Ami azt jelenti, hogy a nagyfelbontású videó mellett a nagyfelbontású audiolemezeket is felismeri, így a vájt fülű hifisták kedvence is lehet.

A dolgot a Sonynál annyira komolyan gondolják egyébként, hogy a készülék hátoldalán egy külön HDMI csatlakozót is dedikáltak csak az audiojeleknek. Természetesen a koaxiális, digitális kimenet mellett.

Működés, minőség

Az üzembe helyezésről nem nagyon írnék, mert ez a „dugd be, és működik" egyszerűségű történet lenne. A legbonyolultabb rész talán a Wi-Fi kapcsolat beállítása, de egy icipici rutinnal már ez is megléphető.

Egy érdekes dolog viszont, hogy a lejátszónak nincs kijelzője. Csupán egy nagyon diszkrét, zöld LED jelzi, hogy épp üzemben van. Mivel viszont minden beállítás módosítható a képernyőmenüvel, erre nincs is szükség.

Ha pedig zenét hallgatunk, akkor semmi szükség a világító számokra, így nem véletlen, hogy az igazán minőségi hifi komponenseken sincs, vagy ha van, akkor kikapcsolható a kijelző.

A minőséget tekintve egy dolog biztos, ez a készülék nagyon kevés láncnak lesz a gyenge szeme.

Videós tulajdonságait egy LG 4K-s tévén és egy Harman/Kardon házimozirendszeren keresztül próbáltam ki streamelt és 4K Blu-ray lemezen, és az az igazság, hogy nem láttam még olyan szép képet a tévémen, mint amit a Sony szolgáltatott. UBP-X800 megfelel az Ultra HD Blu-Ray specifikációnak, vagyis képes az Ultra HD felbontású, nagy dinamikatartományú (HDR) és a kiterjesztett Rec.2020 színtérben megadott tartalmak lejátszására, így tényleg gyönyörű képet kapunk, ha egy megfelelő tartalmat játszunk le vele – természetesen a megfelelő tévén.

Az auidooldalra váltva pedig – bár tudom, hogy ez kevesebb embert érdekel – olyan gyönyörű, részletező hangot hallottam, amit a régi, csúcskategóriás SACD-lejátszók mutattak, amik 8-10 éve is 2-300 ezer forintba kerültek. Természetesen ehhez SACD lemezre és tényleg minőségi hifi-komponensekre van szükség.

Összegzés

A Sony UBP-800X egy igazi kuriózum a mai Bluetooth-hangfalakat Spotifyról és Netflixről meghajtott multimédiás világban, és bár ezeket a formátumokat is képes kezelni, nem erre hivatott. Arra hivatott, hogy felidézze azokat az időket, amikor az embereknek még volt idejük és igényük leülni egy kényelmes fotelba, és tökéletes minőségben megnézni egy filmet, vagy meghallgatni egy teljes zenei albumot. Mert ha az ember rászánja erre az időt, akkor biztosan olyan élményben lesz része, amiért érdemes egy kicsit kiszakadni az online világból. Ezért pedig megéri kifizetni a készülék picivel 100 ezer forint felett árát is.

