A Windowsból is vezérelhető lesz az okosotthon

Közvetlenül a Cortanába kerül be a hasznos funkció.

Most már jó ideje a csapból is az otthonok felokosítása folyik, azonban az átfogó funkcionalitású rendszerek egyelőre méregdrágák, a többség még az okostelefonról vezérelhető fényforrás megvásárlásáig sem jutott el. Hazánkban ez különösen igaz, hiszen az emberek többsége ennél jóval hasznosabb dolgokra is tudja költeni a pénzét.

Ettől függetlenül persze az okoskütyük idővel minden lakásba beépülnek majd, így mindenképp előnyös, ha még időben minél több eszközről kezelhetővé válnak. A Windows 10 hazánkban egyelőre nem elérhető hangasszisztense most nagy csendben remek funkciót kapott: képessé vált a lakásban található Wink, Insteon, Nest, SmartThings, és Hue kütyük állítgatására.

A jelek szerint az új funkció folyamatosan válik elérhetővé a felhasználók számára, már persze ha olyan országban tartózkodnak, ahol elérhető a Cortana.

A Windows Central értesülései szerint nem véletlen az időzítés, október vége felé ugyanis végre piacra kerülhet a Cortanát használó Harman Kardon Invoke okos hangszóró, amely a Microsoft hangasszisztensén keresztül tudja majd vezérelni az okosotthonos kütyüket.

