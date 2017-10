Bemutatta az első gamepadjeit az MSI

Cserélhető nyolcirányú gombot kaptak a Force család tagjai.

Az elmúlt években az MSI is betört a gamereknek szánt perifériák piacára, a saját billentyűzetek, egerek, és fejhallgatók kiadása után a vállalat most bemutatta az első gamepadjeit is. Két modellel indított a gyártó, egyetlen különbség van köztük: a Force GC20 jelzésűt csak a mellékelt USB-kábellel lehet az eszközökhöz csatlakoztatni, míg a Force GC30 vezeték nélküli módon is működtethető.

Az Xbox One játékvezérlőjére erősen hasonlító termékek a nevükből sejthetően rendelkeznek vibramotorral, a baloldali nyolcirányú vezérlőjük pedig cserélhető, két eltérő kialakítású gomb van a dobozukban. Ez igazán remek ötlet: egyrészt mindenki kiválaszthatja a számára szimpatikus formájút, másrészt pedig különböző típusú játékokban hol az egyik, hol a másik bizonyulhat jobb választásnak.

Az MSI szerint a Windows és az Android mellett egyes „népszerű játékkonzolokat” is támogatnak, listát sajnos nem kaptunk ezekről.

Két USB-kábel jár a termékekhez.

Az egyik kábel 2 méter hosszú, és klasszikus nagy USB-konnektorban végződik, ez kell a PC-kez és a konzolokhoz való csatlakoztatáshoz. A másik kábel az androidos mobilokkal való összeboronáláshoz lett kitalálva: 30 centiméter hosszú, és microUSB-ben végződik.

Mint említettük, a Force GC30 képes vezeték nélküli módban is működni, ilyenkor a kapcsolat létrehozásához a dobozában mellékelt USB-s vevőegységet kell rádugni a számítógépre.

Az MSI Force GC20 és Force GC30 modellek az elkövetkező hetekben kerülnek majd piacra, az ajánlott fogyasztói árukat sajnos nem árulta el a vállalat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!