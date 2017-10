Elindult a Star Wars Battlefront 2 bétája, lehetőséget adva arra, hogy a rajongók betekintést nyerhessenek hőn áhított játékuk részleteibe. Már most tippek és trükkök százával gazdagodhatnak a gamerek, akik világszerte égnek a kíváncsiságtól.

Annak ellenére, hogy a 2015-ös Battlefront folytatásáról beszélünk, a második rész alapjaiban tér el elődjétől. Itt ugyanis sokkal nagyobb jelentősége van a karakterosztályoknak, a rájuk jellemző egyedi harcmodornak és a különböző csatatereken betöltött szerepüknek.

Lehet kedvence a lövész vagy a pilóta, ebben a játékban nincs olyan karakterosztály, amely az összes kihívásnak megfelelne. És ez nem minden. A Star Wars Battlefrontban, mivel lövöldözős játék, mindig is fontos volt a célzás, ám a második rész sokkalta komolyabban veszi az eddig inkább lazább, szórakozásra építő rendszert. Itt már kihívásra kerül a játékos képessége, mind célzás, mind pályán való helyezkedés terén.

Négy új, egyedi osztállyal bővül a Battlefront 2 repertoárja, és a veterán játékosoknak nem fogja elkerülni figyelmét, miszerint másképp működnek, mint az első Battlefrontban.

Elsősorban, mindegyik más életerőponttal rendelkezik, a „Heavy” osztály a legtöbbel, míg az „Officer” a legkevesebbel. Sem könnyű nem lesz, sem kiakadásmentes a procedúra, míg a játékosoknak leesik és megszokják, hogy ugyan miért nem halt már meg ennyi lövéstől az ürge, és hogy ők maguk miért fognak padlót feleannyi találattól. Szintén nehéz lesz felismerni a karakterosztályokat távolról. Hála a fejlesztőknek, a mesterlövészpuskával lövöldöző „Specialist” észrevehető lesz a teleszkópjáról visszaverődő fény miatt, de több segítségre nem lehet számítani. A „Heavy” és az „Assault” szinte teljesen ugyanúgy néz ki, csak közelről lehet megkülönböztetni őket, akkor meg már úgyis rég mindegy. Azért lelőjük a poént: a „Heavy” sokkal robusztusabb.

Mindez megnehezíti a játék első perceit, mivel fogalma sincs az embernek, mire számíthat az ellenségtől. A fegyverek és a hozzájuk rendelt képességek ellenben nem változtak, ahogy a karakterosztályokhoz rendelt „Star Cards” rendszer sem.

A négy különleges osztály soha nem látott csapatjátékra teremt lehetőséget és szükséget. Azoknak, akik világéletükben imádtak támogatót játszani, az új „Officer” lesz a kedvenc osztályuk. Bár fegyvereik nem szállhatnak szembe a többi osztály arzenáljával, képességei teszik egyedivé támadás és védekezés terén egyaránt. Kettőt érdemes ezek közül kiemelni, mégpedig a „Battle Command” és a „Blaster Turret” képességeket.

Az előbbi sebzés ellenállást ad a környezetében lévő játékosoknak; a hatósugara természetesen látható lesz a monitoron. „Star Cards” segítségével akár többször is alkalmazhatóvá lehet tenni e képességet rövid időn belül. Az utóbbi, ahogy neve is sugallja, lerakhatóvá tesz egy löveget, mely gyalogságot és járműveket egyaránt támad.

Sőt, mi több, ha az „Officer” a löveg mellett áll (bármelyik megteszi), akkor még javítani is tud.

A tüzelőállást távolról fel lehet robbantani, a környezetében bóklászó emberekkel egyetemben. Mindent összevetve, egy szolid képesség, mely inkább a csapattársak megsegítésére jó, semmint killek felhalmozására - ne feledjük, elvégre támogató osztályról van szó.

A számos változtatás miatt bölcs döntés lenne, ha nem a többjátékos módba ugranának fejest a tűkön ülő játékosok, amint beszerezték a játékot.

Nem szégyen az „Arcade” játékmód, amely tökéletes arra, hogy megismerkedhessenek az új résszel. Unalmas tutorial szaga van? Lehet, viszont a célzás, a lövedékek fizikája, a fegyverek visszarúgása mind eltér a 2015-ös Battlefront rendszerétől, szóval, ha nyerni szeretnének többjátékos módban, nos, gyakorlat teszi a mestert. Két pálya van e játékmódon belül, az egyik az ötletesen „Roger, Roger” névre keresztelt csatatér, ahol lövész droidként szállhatjuk meg Theed városát.

Az „Arcade” mód kiváló módja annak, hogy el lehessen sajátítani a Battlefront 2 fogásait anélkül, hogy a többjátékos mód nyomása alatt izzadna a játékos.

A „Star Cards” rendszere változatlan, és továbbra is kulcsfontosságú. Karakterosztályokhoz vannak kötve, tehát szépen elkülönített és átlátható elemről van szó, épp ezért nem lehet csereberélni vagy összekeverni őket az osztályok között. Két fajta „Star Cards” létezik, és fontos hangoztatni, nem a ritkaságról van most szó. Az egyik a „Boost Cards”. Ezek már létező képességeknek adnak némi pluszt az osztályoknál, és az űrhajóknál. A másik altípus az „Ability Cards” kicseréli az adott karakterosztály egyik képességét egy teljesen új képességre. Tehát két kártya típus van. Az egyik fejleszti a meglévő képességet, a másik pedig kicseréli egy újra. Ezek különböző ritkasági szinttel rendelkeznek, de ettől függetlenül továbbra is két külön kategóriának számít. Az ütközetekben összesen három kártyával lehet játszani, és tetszés szerint lehet beosztani, ezekből hány darab „Boost” és hány darab „Ability” kártya, nincs kikötés.

Ezeket a kártyákat, és még sok más nyalánkságot, speciális ládák, úgynevezett „loot crates”, tartalmazzák. E ládákra szert lehet tenni játékon belüli kihívások teljesítésével, szintlépéssel, és játékon belüli valuta általi vásárlással. Nem csak kozmetikumokat tartalmaznak, nagyon is hasznos fegyverek, ritka kártyák vannak bennük - és, persze, kozmetikai kiegészítők...

Az űrbéli csaták is drasztikus változtatásokon mentek keresztül. Többé nem lehet egy gomb lenyomásával célkeresztben tartani ellenfelünket, a lézernyalábok nem fogják maguktól lekövetni.

Mostantól a játékosoknak saját maguktól kell célozni, és követni kiszemelt prédájukat. A csata során olykor feltűnik egy fehér kör- oda kell majd lőni a biztos találat reményében. Az irányítás is megváltozott; most már száz százalékban a játékos kezében van, mind a dőlés, a kitérés és a pörgés. Most már semmi sem automatizált, legalábbis nem alapjáraton. A „Controls” menüpont alatt lehet szórakozni a beállításokkal, melyik manőver legyen automatikus, melyikhez kell a játékos, stb. Ezen felül az egér érzékenységet is itt lehet beállítani, ami kulcsfontosságú célzás és kanyarodás során. Hasznos tanács a kameraállással bíbelődni ütközetek alatt; létezik ugyanis a nagyítás opció, mely lelassítja a vadászgépet és nagyobb pontosságra enged szert tenni.

Végül, de nem utolsó sorban, fontos kiemelni a mellékküldetések jelentőségét, ha űrhajóba száll a játékos. Bár csábító nekimenni a nagy célpontoknak, vagy épp megvédeni a szép nagy vörös körrel kiemelt óriási űrcirkálókat, muszáj ügyelni az apróságokra is, különben oda a győzelem. Sokszor mini-küldetések tűnnek fel, melyek teljesítéséhez csupán szűk időkeret áll rendelkezésre, ám ha figyelmen kívül hagyják, később lesz belőle nagy baj. Példának okáért, ha a Birodalom oldalán repked a játékos egy TIE vadászban, lője csak le azokat az Y szárnyú bombázókat, amelyek a pálya széléről kúsznak be alattomosan...

A Star Wars Battlefront 2 hivatalosan 2017. november 11-én jelenik meg Playstation 4, Xbox One és PC platformokra.

